Ζελένσκι: «Οι ΗΠΑ δεν έχουν χρόνο για την Ουκρανία λόγω Ιράν» - Νεκρό 8χρονο παιδί και 14 τραυματίες στο Τσερκάσι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη 14 Απριλίου σε γερμανικό τηλεοπτικό κανάλι, ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές «δεν έχουν χρόνο για την Ουκρανία» λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Όπως δήλωσε στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό ZDF, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ, που έχουν συμβάλει στη διευκόλυνση των συνομιλιών με τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, βρίσκονται «σε συνεχή επαφή με το Ιράν» αυτή τη στιγμή.

Τους χαρακτήρισε «ρεαλιστές», λέγοντας ότι προσπαθούν να «προσελκύσουν μεγαλύτερη προσοχή από τον Πούτιν για να τερματιστεί ο πόλεμος». Ωστόσο, προειδοποίησε ότι «εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ασκήσουν πίεση στον Πούτιν και περιοριστούν σε έναν ήπιο διάλογο με τη Ρωσία, τότε εκείνος δεν θα έχει λόγο να φοβάται».

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το ζήτημα των παραδόσεων αμερικανικών όπλων στην Ουκρανία έχει εξελιχθεί σε «μεγάλο πρόβλημα». «Αν ο πόλεμος συνεχιστεί, θα υπάρχουν λιγότερα όπλα για την Ουκρανία. Η κατάσταση είναι κρίσιμη, ειδικά όσον αφορά τον εξοπλισμό αεροπορικής άμυνας», ανέφερε. Ο Ζελένσκι δήλωσε αργότερα σε συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Νορβηγία ότι το πρόβλημα αυτό αφορά κυρίως τους πυραύλους αναχαίτισης PAC-3, καθώς και τον πύραυλο PAC-2.

Ουκρανία: 8χρονο παιδί σκοτώθηκε και 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από επιδρομή ρωσικών drones

Οι ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία συνεχίζονται. Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, μια από αυτές, η οποία έπληξε την πόλη Τσερκάσι, προκάλεσε τον θάνατο ενός 8χρονου παιδιού και τον τραυματισμό ακόμη 14 ατόμων.

Ο περιφερειάρχης Ίχορ Ταμπουρέτς ανέφερε, μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα, πως ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσαν καταστροφές σε τέσσερα πολυώροφα συγκροτήματα κατοικιών, με αποτέλεσμα ένας 8χρονος να βρει τον θάνατο και 14 κάτοικοι να τραυματιστούν. Όπως διευκρίνισε, εννέα τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ σε άλλους πέντε παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες.

Μερικές ώρες νωρίτερα, σημειώθηκε ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, με απολογισμό τουλάχιστον πέντε νεκρούς και 27 τραυματίες.

Με πληροφορίες από Le Monde, ΑΠΕ-ΜΠΕ

