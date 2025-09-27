Ζελένσκι: Ο Πούτιν θα επεκτείνει τον πόλεμο σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα

Την εκτίμηση ότι η Ρωσία θα ανοίξει νέο μέτωπο σε ευρωπαϊκό έδαφος έκανε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγορώντας παράλληλα τη Μόσχα για πρόσφατες εναέριες παραβιάσεις και επιθέσεις με drones, τις οποίες χαρακτήρισε «δοκιμή» των αμυντικών αντανακλαστικών του ΝΑΤΟ.

Μιλώντας στο Κίεβο, μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα περιμένει την ολοκλήρωση του πολέμου στην Ουκρανία. «Θα ανοίξει κάποιο άλλο μέτωπο. Κανείς δεν ξέρει πού. Αυτό θέλει», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι οι επανειλημμένες εμφανίσεις drones πάνω από τη Δανία, την Πολωνία και τη Ρουμανία, αλλά και η παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά μαχητικά, δείχνουν ότι η Μόσχα «δοκιμάζει» την ετοιμότητα της Ευρώπης.

Το βράδυ της Παρασκευής, drones εντοπίστηκαν πάνω από δανική στρατιωτική βάση, ενώ το Σάββατο πάνω από βάση στη Νορβηγία. Νωρίτερα μέσα στον Σεπτέμβριο, η Ουκρανία κατέγραψε 92 drones να κατευθύνονται προς την Πολωνία σε «συντονισμένο σχηματισμό». Τα περισσότερα καταρρίφθηκαν, ωστόσο 19 πέρασαν στο πολωνικό έδαφος, όπου οι πολωνικές δυνάμεις κατέρριψαν τέσσερα.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ακόμη ότι αντιπροσωπείες από διάφορες χώρες θα ταξιδέψουν στην Ουκρανία για «πρακτική εκπαίδευση» στην αντιμετώπιση ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων.

Η στάση Τραμπ

Ο Ζελένσκι περιέγραψε τις συνομιλίες του με τον Ντόναλντ Τραμπ ως «πολύ καλές». Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι πιστεύει πως η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη που έχασε από το 2022 με τη στήριξη της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τη ρωσική οικονομία «σε βαθιά κρίση» και τον στρατό της χώρας «χάρτινη τίγρη». Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι εξήγησε στον Τραμπ τις πραγματικές συνθήκες στο πεδίο της μάχης, λέγοντας ότι οι όποιες ρωσικές προελάσεις είναι «προσωρινή παρουσία» και όχι ουσιαστική επιτυχία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν θέλησε να σχολιάσει τις πληροφορίες ότι ζήτησε από τις ΗΠΑ πυραύλους cruise Tomahawk με δυνατότητα πλήγματος στη Μόσχα, λέγοντας πως «είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα».

Υπενθύμισε πάντως ότι το Κίεβο έχει ήδη πραγματοποιήσει επιτυχημένα χτυπήματα σε ρωσικά διυλιστήρια με εγχώριας παραγωγής drones. Και προειδοποίησε: «Αν το Κρεμλίνο επιχειρήσει ξανά να καταστρέψει την ενεργειακή μας υποδομή τον χειμώνα, η ίδια η Μόσχα θα βυθιστεί σε μπλακάουτ».

Με πληροφορίες από Guardian



