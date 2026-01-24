Ζελένσκι μετά το Αμπού Ντάμπι: Εποικοδομητικές οι συνομιλίες – Πιθανός νέος γύρος με Ρωσία και ΗΠΑ

Ρώσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές ολοκλήρωσαν τον δεύτερο γύρο των επαφών που έγιναν υπό αμερικανική διαμεσολάβηση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, σε δήλωσή του μετά την ενημέρωση που έλαβε από την ουκρανική ομάδα, μίλησε για «εποικοδομητική» διαδικασία και είπε ότι το βασικό αντικείμενο της συζήτησης ήταν «οι πιθανές παράμετροι για τον τερματισμό του πολέμου». Πρόσθεσε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να συνεχίσει τις συζητήσεις, ακόμη και «ενδεχομένως από την επόμενη εβδομάδα».

Από τη ρωσική πλευρά, το υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η Μόσχα είναι επίσης ανοιχτή σε νέες συνομιλίες. Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για το αν υπήρξε σύγκλιση σε συγκεκριμένα σημεία. Παράλληλα, ανώνυμη πηγή που επικαλέστηκε το ρωσικό πρακτορείο TASS έκανε λόγο για «κάποια αποτελέσματα», χωρίς να εξηγήσει ποια είναι αυτά.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι από την αμερικανική πλευρά τέθηκε το θέμα «πιθανών μορφών» για την επίσημη αποτύπωση των όρων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε τέλος του πολέμου, καθώς και των «συνθηκών ασφαλείας» που απαιτούνται για να γίνει αυτό. Τόνισε ότι δίνει μεγάλη σημασία στην ανάγκη «αμερικανικής παρακολούθησης και εποπτείας» της διαδικασίας τερματισμού του πολέμου και της διασφάλισης πραγματικής ασφάλειας.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν (στο κέντρο) συναντά τον Τζάρεντ Κούσνερ (αριστερά), τον Ιγκόρ Κοστιούκοφ, επικεφαλής της Κύριας Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων (δεύτερος από αριστερά), τον Ρουστέμ Ούμεροφ, γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας (δεύτερος από δεξιά), και τον Στιβ Γουίτκοφ, ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών (δεξιά), στο περιθώριο των τριμερών συνομιλιών ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας

Από την πλευρά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στα «εκκρεμή στοιχεία» ενός αμερικανικού πλαισίου ειρήνης. Ο ίδιος μίλησε για «άμεση εμπλοκή» Ρωσίας και Ουκρανίας σε «εποικοδομητική και θετική ατμόσφαιρα», χωρίς όμως να δώσει εικόνα για αποτέλεσμα ή χρονοδιάγραμμα.

Τελείωσαν οι συνομιλίες, συνεχίζεται ο πόλεμος

Την ώρα που έκλεινε ο διπλωματικός κύκλος στο Αμπού Ντάμπι, οι εξελίξεις στο πεδίο συνέχισαν να πιέζουν το Κίεβο. Σύμφωνα με τον Ουκρανό αναπληρωτή πρωθυπουργό Ολεξίι Κουλέμπα, περίπου 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά από άλλη μία νύχτα ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων. Τοπικές αρχές ανέφεραν ότι οι επιθέσεις σκότωσαν τουλάχιστον έναν άνθρωπο και τραυμάτισαν δεκάδες σε Κίεβο και Χάρκοβο.

Η πρέσβης της ΕΕ στην Ουκρανία, Καταρίνα Ματέρνοβα, χαρακτήρισε τη νέα επίθεση «τρομοκρατία». Στο Κίεβο, ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ανακοίνωσε ότι η πόλη ανοίγει περισσότερα σημεία θέρμανσης και στήνει σκηνές για κατοίκους που έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, νερό και θέρμανση. Όπως είπε, η πιο δύσκολη κατάσταση καταγράφεται στην περιοχή Τροϊεστσίνα, όπου περίπου 600 σπίτια στερούνται βασικές υπηρεσίες. Τα νέα σημεία θα λειτουργούν σε σχολεία, με ορισμένα να εξοπλίζονται με κινητά λεβητοστάσια και δυνατότητα διανυκτέρευσης, καθώς συνεργεία προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές.

Αντιπαράθεση Ουκρανίας - Ουγγαρίας στα social media

Στο ευρωπαϊκό μέτωπο, την ίδια ημέρα ξέσπασε δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ουκρανία και Ουγγαρία. Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, δήλωσε ότι η Βουδαπέστη δεν θα στηρίξει την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση «ούτε στα επόμενα 100 χρόνια».

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπίχα, απάντησε ότι η στάση της Ουγγαρίας είναι «καταδικασμένη να αποτύχει», υπονοώντας ότι δεν μπορεί να μπλοκάρει επ’ αόριστον την ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας.

Στη συνέχεια, ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών, Πέτερ Σιγιάρτο, κατηγόρησε το Κίεβο για παρέμβαση στην εσωτερική πολιτική της Ουγγαρίας, λέγοντας ότι η Ουκρανία επιδιώκει μια ουγγρική κυβέρνηση που θα ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις Βρυξέλλες και θα ήταν διατεθειμένη να εμπλακεί πιο άμεσα στον πόλεμο.

Με πληροφορίες από Al Jazeera