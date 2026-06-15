Ζελένσκι: Η Ρωσία στόχευσε σκόπιμα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στο Κίεβο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι έπληξε «σκόπιμα» ένα από τα σημαντικότερα μνημεία πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της μαζικής πυραυλικής επίθεσης που εξαπέλυσε στο Κίεβο τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα.

Στο επίκεντρο των καταστροφών βρέθηκε ο Καθεδρικός Ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου στη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου (Kyiv Pechersk Lavra), μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και ένας από τους σημαντικότερους θρησκευτικούς χώρους της Ορθοδοξίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι υπάρχουν πλέον στοιχεία πως δύο ρωσικά drones στόχευσαν εσκεμμένα την περιοχή όπου βρίσκονται τόσο η Λαύρα όσο και το πολιτιστικό κέντρο Mystetskyi Arsenal.

«Έχει επιβεβαιωθεί ότι δύο ρωσικά drones στόχευσαν σκόπιμα το τμήμα της πόλης όπου βρίσκονται η Λαύρα και το Mystetskyi Arsenal», ανέφερε σε ανάρτησή του, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Μόσχας ότι οι ζημιές προκλήθηκαν από ουκρανικό πύραυλο αεράμυνας.

Η επίθεση εντάχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα κύματα ρωσικών πληγμάτων των τελευταίων μηνών. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των ουκρανικών αρχών, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 53 τραυματίστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ μόνο στο Κίεβο οι τραυματίες ανέρχονται σε 35.

Φωτ.: EPA

Φωτογραφίες από το σημείο έδειξαν πυροσβέστες να επιχειρούν στον ιστορικό ναό, ενώ τμήματα της στέγης και του εξωτερικού του κτιρίου είχαν τυλιχθεί στις φλόγες. Σε κοντινή απόσταση, τμήμα επιχρυσωμένου τρούλου είχε καταρρεύσει στον δρόμο μετά από πλήγμα που έπληξε γειτονικό πολιτιστικό χώρο.

Η Unesco καταδίκασε επίσημα το πλήγμα στον καθεδρικό ναό

Η UNESCO ανακοίνωσε ότι οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για σημαντικές ζημιές τόσο στον καθεδρικό ναό όσο και σε παρακείμενα ιστορικά κτίρια του μοναστηριακού συγκροτήματος.

Η UNESCO καταδίκασε επισήμως το πλήγμα, κάνοντας λόγο για επίθεση εναντίον ενός από τα σημαντικότερα πνευματικά και πολιτιστικά σύμβολα της Ουκρανίας.

Στην ανακοίνωσή του, ο οργανισμός ανέφερε ότι έχουν αναφερθεί εκτεταμένες ζημιές τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό του Καθεδρικού Ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου. Παράλληλα, φέρονται να έχουν πληγεί και άλλα ιστορικά τμήματα του συγκροτήματος, μεταξύ των οποίων στοιχεία των οχυρώσεων της Λαύρας και ο πύργος Ivan Kushnik.

«Η UNESCO καταδικάζει τις επιθέσεις εναντίον πολιτιστικών αγαθών που προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο», ανέφερε ο οργανισμός, προσθέτοντας ότι η καταστροφή τέτοιων χώρων στερεί από τις τοπικές κοινωνίες την πρόσβαση στην πολιτιστική τους κληρονομιά και σε χώρους που θεωρούνται κρίσιμοι για την κοινωνική συνοχή και την ανάκαμψη μετά τον πόλεμο.

Φωτ.: EPA

Η Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου θεωρείται το λίκνο του ανατολικού σλαβικού μοναχισμού και ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά μνημεία της Ουκρανίας. Το μοναστηριακό συγκρότημα ιδρύθηκε τον 11ο αιώνα και περιλαμβάνει εκκλησίες, καμπαναριά, υπόγειες κατακόμβες και ιστορικά κτίρια που έχουν διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην πνευματική ζωή της περιοχής επί σχεδόν μία χιλιετία.

Το 1990 εντάχθηκε στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO μαζί με τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας του Κιέβου. Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, ουκρανοί αξιωματούχοι και διεθνείς οργανισμοί έχουν επανειλημμένα εκφράσει ανησυχίες για την ασφάλεια πολιτιστικών μνημείων που βρίσκονται κοντά σε περιοχές που δέχονται επιθέσεις.

Ο επικεφαλής της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας, μητροπολίτης Επιφάνιος, χαρακτήρισε την επίθεση «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, της ιστορίας και του χριστιανισμού», ενώ κάλεσε τους πιστούς να προσευχηθούν για τη διάσωση του μοναστηριού από περαιτέρω καταστροφή.

Ανάλογα σκληρή ήταν και η αντίδραση της ουκρανικής κυβέρνησης. Ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα ανακοίνωσε ότι το Κίεβο θα προσφύγει επειγόντως στην UNESCO και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς, ζητώντας άμεση διεθνή αντίδραση σε αυτό που χαρακτήρισε «κρατική βαρβαρότητα».

Φωτ.: EPA

«Επίθεση εναντίον του λαού και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ουκρανίας»

Η πρωθυπουργός της χώρας, Γιούλια Σβιριντένκο, δημοσίευσε φωτογραφίες του μνημείου στις φλόγες, κάνοντας λόγο για «επίθεση εναντίον του λαού και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ουκρανίας».

Οι καταγγελίες του Κιέβου βρήκαν απήχηση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με κορυφαίους αξιωματούχους της ΕΕ να συνδέουν την επίθεση με τη γενικότερη κλιμάκωση των ρωσικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι τα πλήγματα εναντίον αμάχων και ενός μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO συνιστούν «εγκλήματα πολέμου», προσθέτοντας ότι «η Ρωσία θα λογοδοτήσει γι’ αυτά».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ο οποίος χαρακτήρισε την επίθεση στη Λαύρα των Σπηλαίων ακόμη μία ένδειξη ότι η Μόσχα δεν δείχνει διάθεση να συμμετάσχει σοβαρά σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Η Γαλλία είχε επίσης καταδικάσει το πλήγμα νωρίτερα, με το υπουργείο Εξωτερικών να το παρομοιάζει με επίθεση στον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων, υπογραμμίζοντας τη συμβολική και πολιτιστική σημασία του χώρου για την Ουκρανία.

Φωτ.: EPA

Η Ρωσία, από την πλευρά της, αρνείται ότι στόχευσε τον καθεδρικό ναό. Ρώσοι αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι οι ζημιές προκλήθηκαν από αμερικανικής κατασκευής πύραυλο Patriot της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας.

Ωστόσο, δημοσιογράφοι που βρέθηκαν στο σημείο μετέδωσαν ότι έξω από το μοναστηριακό συγκρότημα εντοπίστηκαν συντρίμμια από drones Shahed, τα ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη που χρησιμοποιεί ευρέως η Ρωσία στις επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας.

«Για τους Ρώσους τίποτα δεν είναι ιερό», δήλωσε στον Guardian ένας νεαρός ιερέας και στρατιωτικός ιεροκήρυκας που βρισκόταν στη Λαύρα τη στιγμή της επίθεσης. Όπως ανέφερε, η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή ώστε έσπασε παράθυρα και προκάλεσε ζημιές σε κτίρια του συγκροτήματος.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες πριν από τη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία, με τον Ζελένσκι να ζητά από τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας μεγαλύτερη πίεση προς τη Μόσχα και ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας.

Με πληροφορίες από Guardian