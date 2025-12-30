Ζελένσκι: Η Ρωσία προσπαθεί να σαμποτάρει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με «κλασικά ρωσικά ψέματα»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία, ότι προσπαθεί να σαμποτάρει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και πως ετοιμάζεται να βομβαρδίσει κυβερνητικά κτίρια.

Το σχόλιο του Ουκρανού προέδρου έρχεται μετά την ανακοίνωση του Κρεμλίνου, ότι απέτρεψε επίθεση με ουκρανικό drone κατά της κατοικίας του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την ανακοίνωση ως «κλασικά ρωσικά ψέματα» και πρόσθεσε, ότι η Ρωσία «το ξανακάνει» και χρησιμοποιεί «επικίνδυνες δηλώσεις» για να υπονομεύσει τις «διπλωματικές προσπάθειες» με τις ΗΠΑ που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου.

Το σχόλιο Ζελένσκι για την «υποτιθέμενη επίθεση στην κατοικία» του Πούτιν

Όπως πρόσθεσε ο Ζελένσκι: «Αυτή η υποτιθέμενη ιστορία της "επίθεσης στην κατοικία" είναι μια πλήρης επινόηση που αποσκοπεί να δικαιολογήσει επιπλέον επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου, καθώς και την άρνηση της ίδιας της Ρωσίας να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας προειδοποίησε, ότι είναι πιθανή μια επίθεση σε ένα κύριο κυβερνητικό συγκρότημα στην πρωτεύουσα, παρόμοια με τη ρωσική βομβιστική επίθεση τον Σεπτέμβριο στο κτίριο των υπουργών στο κέντρο του Κιέβου.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, ισχυρίστηκε ότι η Ουκρανία προσπάθησε να χτυπήσει την κατοικία του Πούτιν στην περιοχή Νόβγκοροντ, νότια της Αγίας Πετρούπολης. Ως αποτέλεσμα, η διαπραγματευτική θέση της Μόσχας θα επανεξεταστεί, είπε.

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η ρωσική αεροπορική άμυνα κατέρριψε 91 εισερχόμενα drones. «Τέτοιες απερίσκεπτες ενέργειες δεν θα μείνουν ατιμώρητες», πρόσθεσε, καταδικάζοντας μια -όπως την αποκάλεσε- «κρατική τρομοκρατία». Οι στόχοι για αντίποινα χτυπήματα κατά της Ουκρανίας έχουν ήδη επιλεγεί, είπε.

Με πληροφορίες από The Guardian