Ζελένσκι: Η Ρωσία ενισχύει την αντιαεροπορική άμυνα της Μόσχας δίνοντας χώρο για επιθέσεις του Κιέβου αλλού

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία ενισχύει την αντιαεροπορική άμυνα της Μόσχας.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε ότι η Ρωσία μετακινεί την αντιαεροπορική της άμυνα από άλλες περιοχές γύρω από την Μόσχα ενώ ετοιμάζεται για τη στρατιωτική παρέλαση της 9ης Μαΐου.

Η κίνηση αυτή, λέει ο Ζελένσκι, δημιουργεί χώρο για περισσότερες ουκρανικές επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς.

Όπως σχολίασε: «Αυτό δείχνει ότι η ρωσική ηγεσία δεν προετοιμάζεται για την κατάπαυση του πυρός, η οποία έχει αποτελέσει αντικείμενο τόσων πολλών δηλώσεων, και ανησυχεί περισσότερο για την παρέλασή της στη Μόσχα παρά για την υπόλοιπη Ρωσία».

«Παρατηρούμε ότι αυτό δημιουργεί επιπλέον ευκαιρίες για τις μεγάλου βεληνεκούς κυρώσεις μας. Θα καθορίσουμε τις αντίστοιχες προτεραιότητές μας» πρόσθεσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

