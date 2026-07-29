Ζελένσκι: «Η πρωτοβουλία δεν βρίσκεται πλέον στα χέρια» της Ρωσίας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε χθες Τρίτη ότι «η πρωτοβουλία δεν βρίσκεται πλέον στα χέρια του (σ.σ. Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ) Πούτιν» στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η δήλωση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

«Ο Πούτιν χάνει 30.000 στρατιώτες του κάθε μήνα (...) Υφίσταται πολλές απώλειες, αλλά δεν θέλει να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο», είπε επίσης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο περιθώριο του ταξιδιού του στην Ουάσινγκτον για να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ και να παρευρεθεί στην κηδεία του Λίντσεϊ Γκράχαμ.

Η συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι και τον Νετανιάχου

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησε ξεχωριστές συναντήσεις με τον Ζελένσκι και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, τις οποίες ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε ως «θετικές και παραγωγικές».

Οι δύο ηγέτες βρέθηκαν στην Ουάσινγκτον για να παραστούν στην κηδεία του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ένθερμου υποστηρικτή του Ισραήλ και υπέρμαχου της αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Ο γερουσιαστής απεβίωσε νωρίτερα αυτό το μήνα.

Ο Ζελένσκι και ο Τραμπ συζήτησαν την ελπίδα του Κιέβου ότι οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν στην ενίσχυση της αεροπορικής άμυνάς του.

Today in Washington, we had a major meeting with representatives of both parties in the Senate – more than 60 senators were present. Thank you for this support and for your high assessment of the results of our warriors on the front lines and Ukraine’s ability to respond justly… pic.twitter.com/RjyDVBscju — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 29, 2026

Ο Νετανιάχου, από την πλευρά του, έφτασε σε μια περίοδο που οι σχέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ είναι τεταμένες λόγω των αντίθετων απόψεων σχετικά με το Ιράν.

Πριν από την επίσκεψη, αναμενόταν ότι ο Ζελένσκι θα πίεζε τον Τραμπ να τηρήσει την υπόσχεση που έδωσε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ αυτό το μήνα, να χορηγήσει στην Ουκρανία άδεια για την παραγωγή πυραύλων αναχαίτισης Patriot.

"We want to stop this war."



"President Trump wants, the Europeans want. Putin doesn't want. We are asking to stop this war each day."



Ukrainian President @ZelenskyyUa joins @seanhannity after attending Sen. Lindsey Graham's funeral, saying Ukraine continues to push for peace… pic.twitter.com/xCjWsPg27c — Fox News (@FoxNews) July 29, 2026

Η Ουκρανία επιδιώκει εδώ και καιρό την απόκτηση αμερικανικών πυραύλων «Patriot», οι οποίοι, σύμφωνα με το Κίεβο, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την άμυνα των ουκρανικών πόλεων από τις κλιμακούμενες επιθέσεις ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών και βαλλιστικών πυραύλων σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Τραμπ δημοσίευσε μια σύντομη ανάρτηση στο «Truth Social» αναφέροντας ότι η κλειστή συνάντηση «πήγε πολύ καλά!».

Με πληροφορίες από AFP και BBC