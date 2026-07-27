Διεθνή

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικό τερματικό σταθμό εξαγωγών, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Την ίδια ώρα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν δύο σκάφη που μετέφεραν στρατιωτικό φορτίο στο λιμάνι του Μικολάιφ, στη νότια Ουκρανία

The LiFO team
Φωτ. Eurokinissi

Η Ουκρανία συνεχίζει τα πλήγματα σε Ρωσικές εγκαταστάσεις, όπως υποστήριξε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας με ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ, ανέφερε ότι η ο στρατός της χώρας του έπληξε το ρωσικό τερματικό σταθμό εξαγωγών στην περιφέρεια του Ροστόφ καθώς και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στις περιφέρειες Γιάροσλαβ και Ουντμούρτια στη διάρκεια της νύχτας.

«Εφαρμόζουμε το σχέδιό μας των κυρώσεων μεγάλου βεληνεκούς και μειώνουμε την ικανότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο», δήλωσε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στα ουκρανικά πλήγματα βαθιά στο ρωσικό έδαφος.

Ρωσία και Ουκρανία εντείνουν τις επιθέσεις τους στη Μαύρη Θάλασσα 

Την ίδια ώρα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν δύο σκάφη που μετέφεραν στρατιωτικό φορτίο στο λιμάνι του Μικολάιφ, στη νότια Ουκρανία.

Η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν εντείνει τη στρατιωτική δραστηριότητα στη Μαύρη Θάλασσα και την Αζοφική Θάλασσα και γύρω από αυτές τις τελευταίες εβδομάδες, με την κάθε πλευρά να επιτίθεται σε δεκάδες πλοία, ανάμεσά τους δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου και εμπορικά πλοία.

Τοπικός αξιωματούχος δήλωσε ότι ρωσικές επιθέσεις με drones, νωρίς σήμερα και χθες, κατά λιμενικών υποδομών στην περιφέρεια του Μικολάιφ στοίχισαν τη ζωή σε έναν άνθρωπο και προκάλεσαν ζημιές σε τρία μη στρατιωτικά σκάφη.

Με πληροφορίες από Reuters 

Διεθνή

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