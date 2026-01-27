Ζελένσκι: «Η ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2027»

Η ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2027, τόνισε σε ανάρτησή του νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος, το Κίεβο αντιλαμβάνεται την ένταξη στην Ένωση ως μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας για τη χώρα του.

«Για τον λόγο αυτό μιλάμε για μία συγκεκριμένη χρονολογία -το 2027- και υπολογίζουμε στους εταίρους για την υποστήριξη της θέσης μας», έγραψε στο Χ ο Ζελένσκι, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ.

Νωρίτερα, ο Ζελένσκι ενημέρωσε, ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, αναμένεται να συνεχιστούν την Κυριακή και υπογράμμισε, πως θα ήταν καλό εάν οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να διεξαχθούν νωρίτερα.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι στον προηγούμενο γύρο συνομιλιών, την Παρασκευή και Σάββατο, στο Αμπού Ντάμπι, οι δύο πλευρές συζήτησαν σχετικά με τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν για τον τερματισμό του πολέμου και το πώς θα πρέπει να εποπτευθεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κάλεσε επίσης τους συμμάχους να μην χαλαρώσουν την πίεσή τους προς τη Μόσχα.

Με πληροφορίες από Reuters