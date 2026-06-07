Ζελένσκι: Χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την επίθεση της Ρωσίας στο Τσερνόμπιλ

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, θα υποδεχτεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Ντάουνινγκ Στριτ αργότερα την Κυριακή, μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, για συνομιλίες σχετικά με την ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία.

Πριν από τη συνάντηση, αξιωματούχοι του Κιέβου δήλωσαν ότι ένα ρωσικό drone χτύπησε μια εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμου κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, στο βόρειο τμήμα της Ουκρανίας.

Ανέφεραν ότι η πυρκαγιά κατασβέστηκε και δεν υπήρξαν τραυματίες, ενώ οι αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας παρέμειναν σταθερά. Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε το περιστατικό ως σκόπιμη και «απαίσια ρωσική επίθεση».

Ξεχωριστά, τουλάχιστον τρία άτομα σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση σε ένα χωριό έξω από τη Ζαπορίζια, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τις αρχές.

Η Ζαπορίζια έχει δεχτεί αμείωτες ρωσικές επιθέσεις πρόσφατα, με τουλάχιστον δύο άτομα να έχουν σκοτωθεί εκεί το Σάββατο.

«Απαράδεκτη» χαρακτήρισε την επίθεση ο Ζελένσκι

Η ρωσική επίθεση στο Τσερνόμπιλ «κατέστρεψε εν μέρει» ένα κτίριο αποθήκευσης πυρηνικού καυσίμου, σύμφωνα με τον κρατικό πυρηνικό φορέα της Ουκρανίας, Enerhoatom.

Ο φορέας ανέφερε ότι δεν υπήρξαν τραυματίες και ότι η πυρκαγιά στο κτίριο κατασβέστηκε, προσθέτοντας ότι η ακτινοβολία παρέμεινε σε φυσιολογικά επίπεδα.

Ο φορέας επέκρινε επίσης τη Μόσχα για αυτό που χαρακτήρισε ως σκόπιμη απειλή για την πυρηνική ασφάλεια, με λόγια που επανέλαβε και ο Ζελένσκι.

«Η Ρωσία χτύπησε σκόπιμα αυτή τη συγκεκριμένη εγκατάσταση πυρηνικής υποδομής», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X, περιγράφοντας το κτίριο ως «εξαιρετικά κρίσιμη εγκατάσταση υποδομής» και την επίθεση ως «απαράδεκτη».

Today, the Russians again struck the special territory around the Chornobyl Nuclear Power Plant. A “shahed” hit one of the buildings of the Centralized Spent Fuel Storage Facility. An extremely critical infrastructure facility – and an extremely vile Russian strike. The Ministry… pic.twitter.com/94I0YncYpD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 7, 2026

Συνέχισε αναλύοντας τις ρωσικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε 13 περιφέρειες, προσθέτοντας ότι η Μόσχα είχε εκτοξεύσει 88 πυραύλους, πάνω από 3.250 drones και 1.800 κατευθυνόμενες βόμβες την τελευταία εβδομάδα.

Το Σάββατο, η Ουκρανία έπληξε την Αγία Πετρούπολη και τη γύρω περιοχή, καθώς η πόλη φιλοξενούσε την τελευταία ημέρα ενός σημαντικού οικονομικού φόρουμ, σε μια επίθεση με drones που χαρακτηρίστηκε «άνευ προηγουμένου» από τις ρωσικές αρχές.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, το Κίεβο είχε επιτεθεί στα προάστια της ίδιας πόλης – περίπου 1.000 χλμ. από την Ουκρανία – καθώς ξεκινούσε το οικονομικό φόρουμ του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, προκαλώντας ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού στον ορίζοντα της πόλης.

Στα τέσσερα χρόνια που έχουν περάσει από την έναρξη της εισβολής της Μόσχας, η Ουκρανία έχει αναπτύξει τον αμυντικό της τομέα, με το Κίεβο να είναι πλέον σε θέση να χτυπά τακτικά στόχους εντός της Ρωσίας.

Με πληροφορίες από BBC