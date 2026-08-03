Ζελένσκι: Ελπίδα ότι οι πιέσεις προς τη Ρωσία θα φέρουν την ειρήνη το φθινόπωρο

Την ελπίδα του ότι θα ασκηθούν πιέσεις στη Ρωσία έως το φθινόπωρο ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος, εξέφρασε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μιλώντας σε σύσκεψη Ουκρανών πρεσβευτών στο Κίεβο είπε ότι είναι αδύνατον να προβλέψει με ακρίβεια πότε θα συμβεί αυτό.

Οι βλέψεις του Ζελένσκι για το φθινόπωρο

Οι επιθέσεις με ουκρανικά drones μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς, οι διεθνείς κυρώσεις και οι διπλωματικές προσπάθειες πρέπει να συνδυαστούν «ώστε να μην αφήσουν στη Ρωσία άλλη επιλογή παρά την ειρήνη», είπε. «Θα εργαστούμε πολύ σκληρά για να το πετύχουμε αυτό το φθινόπωρο», πρόσθεσε.

Ωστόσο την ίδια στιγμή ο Ζελένσκι προετοιμάζεται για έναν ακόμη χειμώνα με πόλεμο. Ο ίδιος ανέθεσε στους διπλωμάτες της χώρας του να οργανώσουν την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη και την προμήθεια όπλων από ξένους εταίρους. «Κάθε πρέσβης πρέπει να εξασφαλίσει όπλα για την Ουκρανία».

Αναφέρθηκε στην από κοινού ανάπτυξη του συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας «Freyja» με Ευρωπαίους εταίρους ως ένα σημαντικό διεθνές έργο για την Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι καθυστερεί το τέλος του πολέμου και προετοιμάζεται για νέα επιστράτευση. Ακόμη και μετά από σχεδόν τεσσεράμισι χρόνια πλήρους κλίμακας εισβολής, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το Κρεμλίνο υποχωρεί από τους πολεμικούς του στόχους, ανέφερε.

Πολλοί παρατηρητές εκτιμούν ότι μετά τις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στην Ρωσία στα μέσα Σεπτεμβρίου ενδέχεται να ακολουθήσει ένα νέο κύμα επιστράτευσης.

Στα τέλη Ιουνίου, ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε ανακοινώσει μια φάση 40 ημερών με επιχειρήσεις των μυστικών υπηρεσιών, με στόχο να πείσουν τη Ρωσία να κινηθεί προς την ειρήνη.

Οι 40 ημέρες ολοκληρώνονται την Τρίτη.