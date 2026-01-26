Ζελένσκι: «Το έγγραφο εγγυήσεων ασφαλείας από τις ΗΠΑ είναι 100% έτοιμο»

Αμερικανικό έγγραφο για τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία είναι πλήρως έτοιμο και το Κίεβο αναμένει τον καθορισμό χρόνου και τόπου για την υπογραφή του, δήλωσε, την Κυριακή, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποδεικνύοντας ότι οι συνομιλίες του Σαββατοκύριακου με τη Ρωσία στο Αμπού Ντάμπι σημείωσαν κάποια πρόοδο.

«Για εμάς, οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι πρωτίστως εγγυήσεις ασφάλειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το έγγραφο είναι 100% έτοιμο και περιμένουμε από τους εταίρους μας να επιβεβαιώσουν την ημερομηνία και τον τόπο όπου θα το υπογράψουμε», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Βίλνιους, την πρωτεύουσα της Λιθουανίας. «Στη συνέχεια, το έγγραφο θα σταλεί για επικύρωση στο Κογκρέσο των ΗΠΑ και στο ουκρανικό κοινοβούλιο», πρόσθεσε.

Την Παρασκευή και το Σάββατο, Ουκρανοί και Ρώσοι διαπραγματευτές πραγματοποίησαν στο Αμπού Ντάμπι την πρώτη τους τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή Αμερικανών διαμεσολαβητών, προκειμένου να συζητήσουν το πλαίσιο της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια, χωρίς ωστόσο να προκύψει συμφωνία. Παρ’ όλα αυτά, τόσο η Μόσχα όσο και το Κίεβο δήλωσαν ανοιχτές σε περαιτέρω διάλογο, ενώ νέες συνομιλίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν την επόμενη Κυριακή στο Αμπού Ντάμπι, όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος σε δημοσιογράφους αμέσως μετά τις συνομιλίες του Σαββατοκύριακου.

«(Στο Αμπού Ντάμπι) συζητείται το 20σέλιδο (αμερικανικό) σχέδιο και τα προβληματικά ζητήματα. Υπήρχαν πολλά προβληματικά σημεία, αλλά τώρα είναι λιγότερα», είπε ο Ζελένσκι.

Ανέφερε ότι η Μόσχα θέλει να κάνει ό,τι μπορεί για να οδηγήσει την Ουκρανία να εγκαταλείψει τις ανατολικές περιοχές που δεν έχει καταφέρει να καταλάβει από την πλήρους κλίμακας εισβολή που πυροδότησε τον πόλεμο. Ωστόσο, όπως είπε, το Κίεβο δεν έχει μετακινηθεί από τη θέση του ότι πρέπει να διασφαλιστεί η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

«Πρόκειται για δύο θεμελιωδώς διαφορετικές θέσεις – της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Οι Αμερικανοί προσπαθούν να βρουν έναν συμβιβασμό», δήλωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι όλες οι πλευρές πρέπει να είναι έτοιμες να συμβιβαστούν, συμπεριλαμβανομένων και των Αμερικανών.

Με πληροφορίες από Reuters