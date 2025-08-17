Ζελένσκι: «Διαπραγματεύσεις με βάση την τρέχουσα γραμμή του μετώπου»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπογράμμισε σήμερα ότι οι υφιστάμενες γραμμές του μετώπου στον πόλεμο με τη Ρωσία θα πρέπει να αποτελέσουν την αφετηρία για τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Χρειαζόμαστε πραγματικές διαπραγματεύσεις, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε από το σημείο που βρίσκεται τώρα η γραμμή του μετώπου», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως Ευρωπαίοι ηγέτες στήριξαν την πρότασή του.

Ο Ζελένσκι επέμεινε επίσης ότι η επίτευξη εκεχειρίας είναι αναγκαία, ώστε να ακολουθήσουν συνομιλίες για μια οριστική συμφωνία.

Παράλληλα, τόνισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η Ρωσία προτίθεται να συμμετάσχει σε μια τριμερή συνάντηση κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχει καμία ένδειξη από τη Ρωσία ότι η τριμερής σύνοδος κορυφής θα πραγματοποιηθεί», σημείωσε στη διάρκεια σύντομης κοινής συνέντευξης Τύπου με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.