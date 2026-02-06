Ζάμπια: Ψαράς σκοτώθηκε από κροκόδειλο ενώ έτρεχε να ξεφύγει από ελέφαντες

Ένας 52χρονος ψαράς έχασε τη ζωή του στην ανατολική Ζάμπια, όταν δέχθηκε επίθεση από κροκόδειλο την ώρα που προσπαθούσε να ξεφύγει από κοπάδι ελεφάντων, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο Ντιν Νιρέντα επέστρεφε από ψάρεμα μαζί με δύο φίλους του την Τετάρτη, όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με ελέφαντες. Οι τρεις άνδρες άρχισαν να τρέχουν για να σωθούν και ο Νιρέντα πήδηξε σε ρυάκι κοντά στον ποταμό Λουάνγκουα.

Εκεί δέχθηκε επίθεση από κροκόδειλο, ο οποίος τον δάγκωσε στον δεξιό μηρό. Όπως ανέφερε ο τοπικός επικεφαλής της αστυνομίας, Ρόμπερτσον Μουέμπα, ο 52χρονος κατάφερε να χτυπήσει το ζώο με ένα ξύλο και να ξεφύγει, όμως είχε ήδη τραυματιστεί σοβαρά.

Ο Νιρέντα σύρθηκε έξω από το νερό, ενώ οι δύο φίλοι του, που παρακολουθούσαν από απόσταση, έσπευσαν να τον βοηθήσουν. Τον μετέφεραν από την όχθη του ποταμού, προσπαθώντας να σταματήσουν την αιμορραγία, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του λίγο αργότερα.

Στο σημείο βρέθηκαν αργότερα στελέχη της υπηρεσίας άγριας ζωής, τα οποία εντόπισαν βαθιά δαγκώματα στον μηρό του θύματος, που προκάλεσαν τη μοιραία αιμορραγία.

Ο ποταμός Λουάνγκουα, που διασχίζει το Εθνικό Πάρκο Νότιου Λουάνγκουα, φιλοξενεί έναν από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς κροκοδείλων του Νείλου στην Αφρική. Σύμφωνα με στοιχεία οργάνωσης προστασίας της άγριας ζωής, από τους 26 θανάτους που καταγράφηκαν το 2023 στη Ζάμπια λόγω επιθέσεων άγριων ζώων, οι 15 προκλήθηκαν από κροκόδειλους, κυρίως κατά μήκος του συγκεκριμένου ποταμού.

Οι αρχές της χώρας έχουν επανειλημμένα καλέσει κατοίκους και επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές με έντονη παρουσία άγριας ζωής, ενώ εξετάζονται μέτρα για τη μείωση των συγκρούσεων ανθρώπων και ζώων, όπως η κατασκευή προστατευτικών φραχτών κοντά σε οικισμούς και ποτάμια.

