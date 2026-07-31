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Yung Filly: Αθώος ο Βρετανός YouTuber και ράπερ για τον βιασμό γυναίκας στην Αυστραλία το 2024

Ο Yung Filly, κατά κόσμον, Andres Felipe Valencia Barrientos κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες πρόκλησης σωματικής βλάβης μέσω επίθεσης

The LiFO team
The LiFO team
YUNG FILLY ΡΑΠΕΡ YOUTUBER ΒΙΑΣΜΟΣ Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
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Ο Βρετανός ράπερ Yung Filly κρίθηκε αθώος για τον βιασμό θαυμάστριάς του έπειτα από εμφάνισή του σε νυχτερινό κέντρο στην Αυστραλία το 2024.

Την Παρασκευή (31/7), ένορκοι στη Δυτική Αυστραλία τον έκριναν αθώο για τρεις κατηγορίες σεξουαλικής διείσδυσης χωρίς συναίνεση. Ωστόσο, κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες πρόκλησης σωματικής βλάβης μέσω επίθεσης.

Ο YouTuber, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Andres Felipe Valencia Barrientos, είχε κατηγορηθεί ότι επιτέθηκε σεξουαλικά στη γυναίκα, η οποία ήταν τότε 20 ετών, στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, μετά την εμφάνισή του στο Hillarys, ένα παραθαλάσσιο προάστιο του Περθ.

Ο 30χρονος σταρ των social media, ο οποίος είχε δηλώσει αθώος για όλες τις κατηγορίες, ξέσπασε σε κλάματα όταν ανακοινώθηκε η ετυμηγορία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Θα παραμείνει ελεύθερος με εγγύηση έως τις 21 Αυγούστου, όταν το δικαστήριο θα αποφασίσει την ημερομηνία ανακοίνωσης της ποινής του.

Οι εισαγγελείς θα αποφασίσουν επίσης τα επόμενα βήματα σχετικά με άλλες τρεις κατηγορίες βιασμού για τις οποίες οι ένορκοι δεν κατέληξαν σε ομόφωνη απόφαση — αν θα προχωρήσουν εκ νέου σε δίωξη ή όχι.

Ο Yung Filly βρισκόταν σε καθεστώς εγγύησης από τότε που του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες και του επετράπη να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Σεπτέμβριο για τέσσερις μήνες, πριν επιστρέψει στη Δυτική Αυστραλία ενόψει της δίκης του.

Διαφορετικές εκδοχές

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Yung Filly δήλωσε στο δικαστήριο ότι «του άρεσε» η γυναίκα όταν τη γνώρισε στον χώρο της συναυλίας.

Ο ίδιος βρισκόταν στον χώρο VIP, ενώ εκείνη στεκόταν στην άλλη πλευρά του κιγκλιδώματος, στον χώρο του κοινού. Αρνήθηκε ότι την άγγιξε με ανάρμοστο τρόπο.

«Θυμάμαι ότι έβαλα το χέρι μου στη μέση της», είπε στο δικαστήριο. Ωστόσο, υποστήριξε ότι δεν έβαλε τα χέρια του μέσα από το παντελόνι της ούτε άγγιξε το στήθος της.

Είπε ότι «το κλίμα ήταν καλό» μεταξύ τους όταν έφτασαν αργότερα στο ξενοδοχείο του.

Ο σωματοφύλακάς του πήρε το κινητό της γυναίκας - κάτι που, σύμφωνα με τον Yung Filly, ήταν «συνηθισμένη πρακτική» για την προστασία της ιδιωτικότητάς τους.

Το δικαστήριο άκουσε ότι οι δύο τους είχαν συναινετική σεξουαλική επαφή στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, πριν ο ράπερ γίνει βίαιος και η νεαρή γυναίκα, της οποίας το όνομα δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί για νομικούς λόγους, του ζητήσει να σταματήσει.

Η γυναίκα τον κατηγόρησε ότι τη δάγκωσε, της προκάλεσε μώλωπες και προσπάθησε ακόμη και να τη στραγγαλίσει. Στο δικαστήριο παρουσιάστηκαν φωτογραφίες με μώλωπες και σημάδια από δαγκώματα στο πρόσωπο και τον λαιμό της.

Ο Yung Filly αρνήθηκε ότι η γυναίκα τού ζήτησε επανειλημμένα να σταματήσει, αλλά παραδέχθηκε ότι τη δάγκωσε αρκετές φορές, εξηγώντας ότι της έκανε ένα «ερωτικό σημάδι» (love bite).

Ο δικηγόρος υπεράσπισης υποστήριξε ότι η κατάθεση της καταγγέλλουσας ήταν γεμάτη από «αντιφάσεις, υπερβολές και ξεκάθαρα ψέματα».

Ο Yung Filly έγινε γνωστός από τη συμμετοχή του στην ομάδα δημιουργών περιεχομένου του YouTube Beta Squad και έχει εμφανιστεί στη διάσημη εκδοχή του Bake Off στο Channel 4, ενώ έχει παρουσιάσει και εκπομπές του BBC Three.

Εκτός από τους 1,8 εκατομμύρια συνδρομητές του στο YouTube, έχει 3 εκατομμύρια ακόλουθους στο TikTok και 2,4 εκατομμύρια στο Instagram.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

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