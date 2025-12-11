Το ύψος του Τομ Κρουζ και η σύζυγος του Εντ Σίραν: Τι ρώτησαν περισσότερο την Alexa το 2025

Υπάρχει μια δόση ειρωνείας στο γεγονός ότι η πιο συχνή ερώτηση που απηύθυναν οι χρήστες στην Alexa το 2025 ήταν: «Τι σημαίνει ΑΙ;»

Η φωνητική βοηθός της Amazon, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως διεθνώς για μικρές καθημερινές ανάγκες αποδεικνύεται επίσης εργαλείο για κάθε πιθανή απορία που περνά από το μυαλό των χρηστών.

Σύμφωνα με την ετήσια ανασκόπηση της Amazon με τις «Πιο Συχνές Ερωτήσεις προς την Alexa», οι χρήστες στο Ηνωμένο Βασίλειο απευθύνονταν συστηματικά στην υπηρεσία για βασικές εγκυκλοπαιδικές ή πρακτικές απαντήσεις, όπως «πόση ώρα βράζω ένα αυγό ποσέ;» και «ποια είναι η διάμετρος της Γης;»

Το μεγαλύτερο μέρος των ερωτήσεων, ωστόσο, αφορούσε celebrities: από λεπτομέρειες για την ηλικία και τα ύψη γνωστών προσώπων μέχρι την περιουσία ή τους συντρόφους τους.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι περισσότερες ερωτήσεις προς την Alexa αφορούσαν τον Κριστιάνο Ρονάλντο, την Τέιλορ Σουίφτ και τον Ίλον Μασκ.

Σε ό,τι αφορά τα ύψη, ο Τομ Κρουζ ήταν αυτός που συγκέντρωσε τις περισσότερες ερωτήσεις, με τον πρώην Άγγλο ποδοσφαιριστή Πίτερ Κράουτς να ακολουθεί.

Ο Μασκ ήταν επίσης το πρόσωπο για το οποίο ζητήθηκαν πιο συχνά πληροφορίες σχετικές με την καθαρή περιουσία του, ενώ οι ερωτήσεις για συζύγους και συντρόφους διασήμων είχαν ως πρώτο στόχο τον Έντ Σίραν.

Η Τέιλορ Σουίφτ αναδείχθηκε η πιο πολυακουσμένη καλλιτέχνις μέσω Alexa στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ακολούθησε ο Μπρούνο Μαρς, με το «APT», το ντουέτο με τη Rosé, να αποτελεί το πιο δημοφιλές τραγούδι της χρονιάς.

Εντυπωσιακή ήταν και η παρουσία της animated επιτυχίας KPop Demon Hunters, της οποίας τρία τραγούδια βρέθηκαν στο Top 10.

Παρόμοιες τάσεις καταγράφονται και σε άλλες αγορές. Στην Αυστραλία, το «APT» ήταν επίσης το πιο δημοφιλές τραγούδι της χρονιάς, ενώ συχνές ήταν οι ερωτήσεις για την Sabrina Carpenter και τον πρωταγωνιστή του Stranger Things Finn Wolfhard.

Στην Ιρλανδία, οι χρήστες στράφηκαν περισσότερο σε οικονομικές και πολιτικές αναζητήσεις, με τα ερωτήματα «ποια είναι η τιμή του bitcoin;» και «πόσο χρονών είναι ο Ντόναλντ Τραμπ;» να κυριαρχούν. Οι διασημότητες που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των Ιρλανδών ήταν ο Ρονάλντο, η Σουίφτ και ο Λιονέλ Μέσι.

Με πληροφορίες από CNN