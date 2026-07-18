Yπουργοί του Ισραήλ ανακοινώνουν σχέδια για νέους παράνομους εποικισμούς στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη

Οι υπουργοί Άμυνας και Οικονομικών του Ισραήλ ανακοίνωσαν σχέδια για τη δημιουργία τριών νέων παράνομων εποικισμών στη Γάζα και τη διάθεση άνω των 400 εκατ. δολαρίων για την επέκταση της εποικιστικής δραστηριότητας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Με τις εθνικές εκλογές να έχουν προγραμματιστεί για τις 27 Οκτωβρίου, η κυβέρνηση Νετανιάχου φαίνεται να επιταχύνει τις προσπάθειες επέκτασης του ελέγχου σε κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και εκτοπισμού των Παλαιστινίων πριν από τη λήξη της θητείας της.

Ο υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατζ, δήλωσε ότι σκοπεύει να ιδρύσει τρία φυλάκια τύπου «Nahal» στη βόρεια Γάζα. Πρόκειται για στρατιωτικούς οικισμούς που, επί δεκαετίες, λειτουργούν ως προπομπός για τη δημιουργία μόνιμων ισραηλινών πολιτικών εποικισμών.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, ανακοίνωσε τη διάθεση 1,3 δισ. σέκελ (περίπου 380 εκατ. ευρώ) για τη χρηματοδότηση δεκάδων νέων ισραηλινών εποικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το υπουργικό συμβούλιο είχε εγκρίνει τη σχετική χρηματοδότηση ήδη από τον προηγούμενο μήνα, αλλά διατήρησε την απόφαση μυστική λόγω της αναμενόμενης αντίδρασης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι συγκεκριμένοι εποικισμοί διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο σε εκστρατείες βίας που έχουν οδηγήσει στον εκτοπισμό Παλαιστινίων από τα σπίτια και τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις τους σε ολόκληρη τη Δυτική Όχθη. Παράλληλα, δεκάδες προσωπικότητες από το πολιτικό και στρατιωτικό κατεστημένο του Ισραήλ, μεταξύ των οποίων δύο πρώην πρωθυπουργοί και πρώην επικεφαλής όλων των υπηρεσιών ασφαλείας, έχουν απειλήσει με νομικές ενέργειες κατά της κυβέρνησης, κατηγορώντας την ότι στηρίζει την εβραϊκή τρομοκρατία στη Δυτική Όχθη.

Σε νέα έκθεσή του, το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη υποστηρίζει ότι «η βία των εποίκων είναι κρατική βία», υποστηρίζοντας πως το Ισραήλ χρησιμοποιεί τους εποίκους ως αιχμή του δόρατος στις προσπάθειες προσάρτησης, ενώ η συστηματική ατιμωρησία επιτρέπει τη συνέχιση και την κλιμάκωση των επιθέσεων.

Ο Κατζ παρουσίασε τα σχέδιά του για τη Γάζα κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε περιοχές που ελέγχονται από τον ισραηλινό στρατό. Έχει επίσης ταχθεί υπέρ της μαζικής μετανάστευσης των Παλαιστινίων από τη Γάζα.

Τι είναι τα φυλάκια Nahal

Ο Ντρόρ Ετκές, ιδρυτής της οργάνωσης Kerem Navot, που παρακολουθεί την επέκταση των εποικισμών στη Δυτική Όχθη, υποστήριξε ότι τα φυλάκια Nahal δεν προορίζονται να παραμείνουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Όπως εξήγησε, αποτελούν το πρώτο στάδιο της δημιουργίας μόνιμων πολιτικών εποικισμών, πρακτική που εφαρμόστηκε για δεκάδες οικισμούς στη Δυτική Όχθη. Το σύστημα αυτό ξεκίνησε τη δεκαετία του 1950 στις παραμεθόριες περιοχές γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας και, μετά το 1967, επεκτάθηκε στη Δυτική Όχθη, αρχικά στην κοιλάδα του Ιορδάνη και στη συνέχεια σε άλλες περιοχές.

Ο Σμότριτς είχε δηλώσει ήδη από τον προηγούμενο μήνα ότι τα σχέδια για τρεις νέους εποικισμούς στη Γάζα είναι ολοκληρωμένα και μπορούν να προχωρήσουν μόλις δοθεί η έγκριση από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Περίπου δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιοι που επέζησαν του πολέμου ζουν πλέον στριμωγμένοι στο εναπομείναν ένα τρίτο της έκτασης της Γάζας.

Με πληροφορίες από Guardian

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