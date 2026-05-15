Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ: Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν σε παράταση της εκεχειρίας κατά 45 ημέρες

Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν κατά 45 ημέρες την εκεχειρία που κήρυξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις 16 Απριλίου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ την Παρασκευή.

«Η παύση των εχθροπραξιών της 16ης Απριλίου θα παραταθεί κατά 45 ημέρες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επίτευξη περαιτέρω προόδου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Τόμι Πίγκοτ.

Αναμένονται νέες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ χαρακτήρισε τις συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου – που πραγματοποιήθηκαν στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη και την Παρασκευή – ως «εξαιρετικά παραγωγικές» και ανέφερε ότι οι χώρες θα ξανασυναντηθούν για διαπραγματεύσεις στις 2 και 3 Ιουνίου.

Οι συνομιλίες αυτής της εβδομάδας ήταν η τρίτη συνάντηση των δύο πλευρών από τότε που το Ισραήλ αύξησε τις αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου, μετά την εκτόξευση πυραύλων από τη Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, τρεις ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Το Ισραήλ είχε επεκτείνει την εισβολή του στο έδαφος του νότιου Λιβάνου τον περασμένο μήνα.

Ο πόλεμος του Ισραήλ στο Λίβανο, ο οποίος διεξάγεται παράλληλα με τη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, συνεχίζεται έντονα από τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε κατάπαυση του πυρός στις 16 Απριλίου, αν και οι εχθροπραξίες έχουν περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό στο νότιο Λίβανο από τότε.

Με πληροφορίες από Reuters