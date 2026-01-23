Υπόθεση «Πελικό» στη Βρετανία: Ομολόγησε ο 49χρονος που νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του επί 13 χρόνια

Τα, σχεδόν, 50 εγκλήματα, μεταξύ άλλων παραδεχόμενος ότι νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του για περισσότερο από μία δεκαετία, ομολόγησε σήμερα ο πρώην δημοτικός σύμβουλος στη Βρετανία.

Ο Φίλιπ Γιανγκ, 49 ετών, δήλωσε ένοχος για 48 αδικήματα που φέρεται να διέπραξε μεταξύ 2010 και 2023 σε βάρος της πρώην συζύγου του, Τζόαν Γιανγκ, η οποία -σύμφωνα με την εισαγγελία- παραιτήθηκε ρητά από το δικαίωμα ανωνυμίας.

Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία στο Δικαστήριο του Ουίντσεστερ, στη νότια Αγγλία, ο Γιανγκ παραδέχθηκε 11 κατηγορίες βιασμού, 11 κατηγορίες χορήγησης ουσίας με σκοπό τη νάρκωση και τη σεξουαλική κακοποίηση και 11 κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης.

Βρετανία: Παραδέχθηκε τις πράξεις του ο 49χρονος

Επιπλέον, δήλωσε ένοχος για 14 κατηγορίες ηδονοβλεψίας, με τους εισαγγελείς να αναφέρουν ότι είχε βιντεοσκοπήσει την πρώην σύζυγό του σε τουλάχιστον 200 περιστατικά μεταξύ 2010 και 2024. Παραδέχθηκε ακόμη ότι δημοσίευσε άσεμνο υλικό, διακινώντας φωτογραφίες της σε τουλάχιστον 500 περιπτώσεις.

Την ίδια ώρα, τέσσερις ακόμη άνδρες που κατηγορούνται για εμπλοκή σε μη συναινετική σεξουαλική δραστηριότητα με την Τζόαν Γιανγκ δήλωσαν αθώοι.

Η δίκη για τις υπόλοιπες υποθέσεις αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο.

Βρετανία: Το χρονικό των αδικημάτων

Τα αδικήματα, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρονται να τελέστηκαν την περίοδο 2010 έως 2023 στο Σουίντον, πόλη στη νοτιοδυτική Αγγλία, στην κομητεία Γουιλτσάιρ, περίπου ανάμεσα στο Λονδίνο και το Μπρίστολ.

Ο 49χρονος Φίλιπ Γιάνγκ, πρώην κάτοικος Σουίντον, κατηγορήθηκε και κρίθηκε ένοχος για 56 σεξουαλικά αδικήματα, ανάμεσά τους και πολλαπλές κατηγορίες βιασμού, σε βάρος της 48χρονης Τζοάν Γιάνγκ, σύμφωνα με την Wiltshire Police. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν, επίσης, κατηγορίες για χορήγηση ουσίας με σκοπό να ναρκώσει ή να καταβάλει το θύμα ώστε να καταστεί δυνατή η σεξουαλική πράξη, καθώς και για ηδονοβλεψία.

Επιπλέον, αντιμετώπισε κατηγορίες για κατοχή άσεμνων εικόνων παιδιών και για κατοχή εικόνων ακραίας πορνογραφίας.

Η υπόθεση έχει ήδη παραλληλιστεί με εκείνη της Ζιζέλ Πελικό, της Γαλλίδας που έγινε σύμβολο του αγώνα κατά της χημικής υποταγής και της σεξουαλικής βίας. Όπως και η Πελικό, έτσι και η Τζοάν Γιάνγκ επέλεξε να παραιτηθεί από το δικαίωμα ανωνυμίας και να μιλήσει δημόσια. Και στις δύο περιπτώσεις, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν χορήγηση ουσίας και συμμετοχή κι άλλων ανδρών επί σειρά ετών.

Στη Βρετανία, όσοι καταγγέλλουν ότι είναι θύματα βιασμού έχουν αυτομάτως δικαίωμα ισόβιας ανωνυμίας από την ψήφιση του Sexual Offences (Amendment) Act το 1976. Η προστασία αυτή επεκτάθηκε αργότερα και σε ορισμένα άλλα σεξουαλικά αδικήματα, ωστόσο τα θύματα μπορούν να παραιτηθούν από το δικαίωμα αν το επιθυμούν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ