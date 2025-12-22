Υπόθεση «Πελικό» στη Βρετανία: 49χρονος κατηγορείται ότι νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του επί 13 χρόνια

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος έξι ανδρών για σεξουαλικά αδικήματα σε υπόθεση που, σύμφωνα με τις αρχές, εκτείνεται σε διάστημα 13 ετών και αφορά την τότε σύζυγο ενός από τους κατηγορούμενους.

Τα αδικήματα, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρονται να τελέστηκαν την περίοδο 2010 έως 2023 στο Σουίντον, πόλη στη νοτιοδυτική Αγγλία, στην κομητεία Γουιλτσάιρ, περίπου ανάμεσα στο Λονδίνο και το Μπρίστολ.

Ο 49χρονος Φίλιπ Γιάνγκ, πρώην κάτοικος Σουίντον, κατηγορείται για 56 σεξουαλικά αδικήματα, ανάμεσά τους και πολλαπλές κατηγορίες βιασμού, σε βάρος της 48χρονης Τζοάν Γιάνγκ, σύμφωνα με την Wiltshire Police. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί επίσης κατηγορίες για χορήγηση ουσίας με σκοπό να ναρκώσει ή να καταβάλει το θύμα ώστε να καταστεί δυνατή η σεξουαλική πράξη, καθώς και για ηδονοβλεψία. Επιπλέον, αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατοχή άσεμνων εικόνων παιδιών και για κατοχή εικόνων ακραίας πορνογραφίας.

Μαζί του κατηγορούνται ακόμη πέντε άνδρες για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος της Τζόαν Γιάνγκ. Η αστυνομία αναφέρει ότι η ίδια έχει παραιτηθεί από το αυτομάτως προβλεπόμενο νομικό δικαίωμα ανωνυμίας που έχουν τα θύματα σε υποθέσεις βιασμού. Και οι έξι αναμένεται να εμφανιστούν αύριο στο Swindon Magistrates’ Court, όπως ανακοίνωσε η Wiltshire Police.

Τα προφίλ των κατηγορούμενων

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι είναι ο 47χρονος Νόρμαν Μάκσονι από το Σάρνμπρουκ του Μπέντφορντσάιρ, ο οποίος περιγράφεται ως μαύρος Βρετανός υπήκοος και κατηγορείται για μία περίπτωση βιασμού και για κατοχή ακραίων εικόνων.

Ο 47χρονος Ντιν Χάμιλτον, χωρίς σταθερή κατοικία, ο οποίος περιγράφεται ως λευκός Βρετανός υπήκοος, κατηγορείται για μία περίπτωση βιασμού, για σεξουαλική επίθεση με διείσδυση και για δύο περιπτώσεις σεξουαλικής επαφής.

Ο 31χρονος Κόνερ Σάντερσον Ντόιλ από το Σουίντον, επίσης λευκός Βρετανός υπήκοος σύμφωνα με το κείμενο, κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση με διείσδυση και για σεξουαλική επαφή.

Ο 61χρονος Ρίτσαρντ Γουίλκινς από το Σουίντον, λευκός Βρετανός υπήκοος, κατηγορείται για μία περίπτωση βιασμού και για σεξουαλική επαφή.

Ο 37χρονος Μοχάμεντ Χασάν από το Σουίντον, ο οποίος περιγράφεται ως Βρετανός ασιατικής καταγωγής, κατηγορείται για σεξουαλική επαφή.

Ο επικεφαλής της έρευνας, ντετέκτιβ υπαστυνόμος Τζεφ Σμιθ της Wiltshire Police, δήλωσε ότι πρόκειται για σημαντική εξέλιξη σε μια περίπλοκη και εκτεταμένη έρευνα. Ανέφερε επίσης ότι η καταγγέλλουσα, η Τζοάν, αποφάσισε να παραιτηθεί από το αυτόματο δικαίωμα ανωνυμίας, αφού είχε υποστηριχθεί από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς από την αρχή της διαδικασίας και μετά από πολλαπλές συζητήσεις με την αστυνομία και υπηρεσίες υποστήριξης.

Η υπόθεση έχει ήδη παραλληλιστεί με εκείνη της Ζιζέλ Πελικό, της Γαλλίδας που έγινε σύμβολο του αγώνα κατά της χημικής υποταγής και της σεξουαλικής βίας. Όπως και η Πελικό, έτσι και η Τζοάν Γιάνγκ επέλεξε να παραιτηθεί από το δικαίωμα ανωνυμίας και να μιλήσει δημόσια. Και στις δύο περιπτώσεις, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν χορήγηση ουσίας και συμμετοχή κι άλλων ανδρών επί σειρά ετών.

Στη Βρετανία, όσοι καταγγέλλουν ότι είναι θύματα βιασμού έχουν αυτομάτως δικαίωμα ισόβιας ανωνυμίας από την ψήφιση του Sexual Offences (Amendment) Act το 1976. Η προστασία αυτή επεκτάθηκε αργότερα και σε ορισμένα άλλα σεξουαλικά αδικήματα, ωστόσο τα θύματα μπορούν να παραιτηθούν από το δικαίωμα αν το επιθυμούν.

Με πληροφορίες από Guardian