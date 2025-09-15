Υπόθεση Μαντλίν ΜακΚαν: Ο βασικός ύποπτος αρνείται να μιλήσει πριν αποφυλακιστεί

Ο Κρίστιαν Μπρίκνερ, βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚαν, αρνήθηκε να δώσει κατάθεση στη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, λίγο πριν από την επικείμενη αποφυλάκισή του από γερμανική φυλακή, όπως επιβεβαίωσε η ίδια η αστυνομία.

Η Μαντλίν εξαφανίστηκε το 2007, σε ηλικία τριών ετών, από ενοικιαζόμενο διαμέρισμα στο θέρετρο Praia da Luz της Πορτογαλίας, ενώ οι γονείς της, Κέιτ και Τζέρι ΜακΚαν, δειπνούσαν σε κοντινό εστιατόριο.

Ο Μπρίκνερ, 49 ετών σήμερα, παραμένει ύποπτος στην έρευνα «Operation Grange» της Σκότλαντ Γιαρντ και τελεί υπό παράλληλη διερεύνηση από τις αρχές της Γερμανίας και της Πορτογαλίας.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία υπέβαλε διεθνές αίτημα ανάκρισης μέσω νομικής διαδικασίας, το οποίο απορρίφθηκε από τον ίδιο τον ύποπτο. Παρόλα αυτά, η έρευνα συνεχίζεται, τόνισε ο επικεφαλής ντετέκτιβ Μαρκ Κράνγουελ.

Ο Μπρίκνερ εκτίει ποινή 7 ετών στη Γερμανία για τον βιασμό 72χρονης γυναίκας στην ίδια περιοχή το 2005, ενώ έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση της Μαντλίν. Μεταξύ 2000 και 2017 ζούσε κατά διαστήματα στο νότιο τμήμα της Πορτογαλίας, και ήταν παρών στην περιοχή την περίοδο της εξαφάνισης.

Οι ερευνητές έχουν διεξάγει επανειλημμένες έρευνες στην Πορτογαλία, περιλαμβανομένων τοποθεσιών γύρω από το φράγμα Barragem do Arade, όπου ο Μπρίκνερ είχε βρεθεί στο παρελθόν.

Παρά το γεγονός ότι έχει χαρακτηριστεί ως “κύριος ύποπτος” από τις γερμανικές αρχές, δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για την εξαφάνιση της Μαντλίν.

Η έρευνα “Operation Grange”, που ξεκίνησε το 2011, έχει χρηματοδοτηθεί με πάνω από 13,2 εκατ. λίρες από το Υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η υπόθεση παραμένει μία από τις πιο πολυσυζητημένες ανεξιχνίαστες εξαφανίσεις των τελευταίων δεκαετιών, προκαλώντας διεθνές ενδιαφέρον και επανειλημμένες εκκλήσεις για πληροφορίες.

Με πληροφορίες από Guardian