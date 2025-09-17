Υπόθεση Μαντλίν ΜακΚαν: «Δεν μπορούμε να τον κρατήσουμε» - Γιατί αφέθηκε ελεύθερος ο φερόμενος δολοφόνος

Ο κύριος ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚαν, Κρίστιαν Μπρύκνερ, αναμένεται να αφεθεί ελεύθερος την Τετάρτη, καθώς οι γερμανικές αρχές παραδέχθηκαν ότι δεν έχουν πλέον νομική βάση για να τον κρατήσουν στη φυλακή.

Ο 49χρονος Γερμανός εξέτιε ποινή φυλάκισης για τον βιασμό μιας 72χρονης Αμερικανίδας στην Πράια ντα Λουζ της Πορτογαλίας το 2005 – την ίδια περιοχή όπου εξαφανίστηκε η Μαντλίν 18 μήνες αργότερα.

Παρά την αποφυλάκισή του, οι γερμανικές αρχές τον θεωρούν ακόμη τον βασικό ύποπτο για την υπόθεση, την οποία αντιμετωπίζουν ως έρευνα δολοφονίας. Η βρετανική αστυνομία συνεχίζει να τον αντιμετωπίζει ως ύποπτο, αλλά χειρίζεται την υπόθεση ως εξαφάνιση προσώπου.

Μαντλίν ΜακΚαν: Υπόθεση που παραμένει άλυτη

Η μικρή Μαντλίν εξαφανίστηκε στις 3 Μαΐου 2007 από το ισόγειο διαμέρισμα όπου έκανε διακοπές με την οικογένειά της στην Πορτογαλία. Οι γονείς της έτρωγαν σε κοντινό εστιατόριο, ενώ τα δίδυμα αδελφάκια της κοιμούνταν στο ίδιο δωμάτιο.

Ο επικεφαλής εισαγγελέας της Γερμανίας, Χανς Κρίστιαν Βόλτερς, δήλωσε πρόσφατα: «Πιστεύουμε ότι ο Μπρύκνερ είναι υπεύθυνος για την εξαφάνιση και τη δολοφονία της Μαντλίν ΜακΚαν».

Οι εισαγγελείς ζήτησαν να του τοποθετηθεί ηλεκτρονικό βραχιόλι εντοπισμού και να του αφαιρεθεί το διαβατήριο, ώστε να αποτραπεί πιθανή απόδραση από τη χώρα. Μέχρι στιγμής, το δικαστήριο δεν έχει αποφανθεί.

Ο Μπρύκνερ έχει μακρύ ιστορικό εγκληματικών ενεργειών, περιλαμβανομένων σεξουαλικών επιθέσεων σε ανηλίκους, διακίνησης ναρκωτικών και διαρρήξεων. Είχε ζήσει στο Αλγκάρβε από το 1995 έως το 2007 και εργαζόταν στο τουριστικό θέρετρο της Πράια ντα Λουζ.

Η γερμανική αστυνομία ερευνά τον Μπρύκνερ από το 2017. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν:

Το κινητό του τηλέφωνο ήταν ενεργό στην περιοχή όταν εξαφανίστηκε η Μαντλίν.

Τρεις μάρτυρες κατέθεσαν ότι τους ομολόγησε το έγκλημα.

Παρά την πίεση, ο Μπρύκνερ αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή και έχει αρνηθεί να δώσει κατάθεση στις βρετανικές αρχές, απορρίπτοντας επίσημο αίτημα για συνέντευξη μετά την αποφυλάκισή του.

Αρχικά, ο Μπρύκνερ επρόκειτο να παραμείνει στη φυλακή μέχρι το 2026 λόγω ανεξόφλητου προστίμου. Ωστόσο, πρώην αστυνομικός που συμμετείχε στην έρευνα πλήρωσε το ποσό των 1.447€ «από λύπηση», όπως δήλωσε. Αργότερα, παραδέχθηκε ότι έκανε λάθος.

Με πληροφορίες από Guardian