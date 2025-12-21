Υπόθεση Έπσταϊν: Τι απαντά το υπουργείο Δικαιοσύνης για τα εξαφανισμένα αρχεία

Αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης προστάτευαν τα θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν όταν αφαίρεσαν αρκετές φωτογραφίες από τη δημοσιοποίηση των αρχείων του, δήλωσε ο Αμερικανός αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς.

«Υπήρχαν ορισμένες φωτογραφίες που αποσύρθηκαν αφού δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή», είπε ο Μπλανς στην εκπομπή Meet the Press του NBC. «Αυτό έγινε επειδή δικαστής στη Νέα Υόρκη μάς έχει διατάξει να ακούμε οποιοδήποτε θύμα ή ομάδα υπεράσπισης δικαιωμάτων θυμάτων, εφόσον έχουν οποιαδήποτε ανησυχία για το υλικό που αναρτούμε».

Το ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί σε μια εικόνα ενός συρταριού γραφείου με αρκετές φωτογραφίες —μεταξύ των οποίων και μία που απεικονίζει τον Ντόναλντ Τραμπ— η οποία ήταν ανάμεσα σε εκείνες που αφαιρέθηκαν από τον ιστότοπο του υπουργείου μετά τη μαζική δημοσιοποίηση υλικού.

«Μπορεί κανείς να δει σε εκείνη τη φωτογραφία ότι υπάρχουν εικόνες γυναικών», είπε ο Μπλανς. «Και έτσι, αφού τη δημοσιοποιήσαμε, μάθαμε ότι υπήρχαν ανησυχίες σχετικά με αυτές τις γυναίκες και το γεγονός ότι είχαμε αναρτήσει τη φωτογραφία. Γι’ αυτό την αποσύραμε. Δεν έχει καμία σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ».

Ο Μπλανς, πρώην προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ, έχει αναδειχθεί στο βασικό δημόσιο πρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης στη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν.

Σε επιστολή του προς το Κογκρέσο την Παρασκευή, ο Μπλανς ανέφερε ότι το υπουργείο δεν μπορούσε να τηρήσει την προθεσμία της 19ης Δεκεμβρίου για πλήρη δημοσιοποίηση, λόγω του όγκου του υλικού και των περιορισμών που επέβαλε ομοσπονδιακός δικαστής στο Μανχάταν, με στόχο να αποτραπεί η ταυτοποίηση θυμάτων.

Όπως είπε, κατά τη διαδικασία ελέγχου εντοπίστηκαν περισσότερα από 1.200 θύματα ή συγγενείς, και οι αναφορές σε αυτούς αφαιρέθηκαν, όπως και πληροφορίες που καλύπτονται από νομικά προνόμια, όπως το απόρρητο δικηγόρου–εντολέα και οι προστασίες της εσωτερικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Ο Μπλανς δήλωσε σήμερα ότι ο ίδιος και η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι μίλησαν με ομάδες θυμάτων.

«Αν χρειαστεί να θολώσουμε πρόσωπα ή άλλες πληροφορίες, θα το κάνουμε», είπε ο Μπλανς στο NBC. «Και στη συνέχεια θα το αναρτήσουμε ξανά».

Με πληροφορίες από Bloomberg