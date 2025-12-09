Υπόθεση Έπσταϊν: «Πράσινο φως» για τη δημοσιοποίηση των εγγράφων της Γκισλέιν Μάξγουελ

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ μπορεί πλέον να δημοσιοποιήσει ανακριτικά και δικαστικά έγγραφα από την υπόθεση σεξουαλικής διακίνησης στην οποία εμπλέκεται η Γκισλέιν Μάξγουελ, στενή συνεργάτιδα του Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή.

Ο δικαστής Πολ Ένγκελμαγιερ ενέκρινε το αίτημα που είχε καταθέσει το υπουργείο τον Νοέμβριο, ζητώντας να αποσφραγιστούν πρακτικά σώματος ενόρκων και άλλα αποδεικτικά στοιχεία από τις υποθέσεις Μάξγουελ και Έπσταϊν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για υλικό που μπορεί να φτάνει σε εκατοντάδες ή και χιλιάδες σελίδες.

Η απόφαση συνδέεται με τον νέο Νόμο Διαφάνειας Αρχείων Έπσταϊν, ο οποίος απαιτεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιεύσει όλα τα σχετικά έγγραφα μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου. Έτσι, τα πρώτα έγγραφα αναμένεται να γίνουν δημόσια μέσα στις επόμενες 10 ημέρες.

Πρόκειται για τη δεύτερη δικαστική απόφαση μέσα σε μία εβδομάδα που επιτρέπει τη δημοσιοποίηση υλικού από παλαιότερες έρευνες για τον καταδικασμένο Έπσταϊν. Στη Φλόριντα, άλλος δικαστής είχε εγκρίνει την αποσφράγιση πρακτικών από μια εγκαταλελειμμένη έρευνα σώματος ενόρκων της δεκαετίας του 2000. Ακόμη εκκρεμεί αντίστοιχο αίτημα για την υπόθεση του 2019.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης υποστηρίζει ότι το Κογκρέσο ενθάρρυνε ακριβώς αυτή τη διαφάνεια όταν ψήφισε τον νόμο, τον οποίο υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η νέα αίτηση καλύπτει 18 κατηγορίες εγγράφων, όπως εντάλματα έρευνας, οικονομικά στοιχεία, σημειώσεις συνεντεύξεων με επιζώσες, δεδομένα ηλεκτρονικών συσκευών και υλικό από παλιότερες έρευνες στη Φλόριντα. Το υπουργείο αναφέρει ότι συνεργάζεται με τις επιζώσες και τους δικηγόρους τους, ώστε πριν από τη δημοσίευση να σβηστούν στοιχεία που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την ταυτότητά τους ή να διαδώσουν υλικό ακατάλληλου περιεχομένου.

Ήδη έχουν δημοσιοποιηθεί δεκάδες χιλιάδες σελίδες για τις υποθέσεις Έπσταϊν και Μάξγουελ μέσω αγωγών και αιτημάτων FOIA (Νόμος Ελευθερίας της Πληροφόρησης).

Πρόκειται για έναν αμερικανικό νόμο, που επιτρέπει σε οποιονδήποτε πολίτη ή δημοσιογράφο να ζητήσει επίσημα έγγραφα από την κυβέρνηση.

Παράλληλα, πολλά από τα νέα έγγραφα που θα βγουν στη δημοσιότητα προέρχονται από την αστυνομία και την εισαγγελία του Παλμ Μπιτς, που ερευνούσαν τον Έπσταϊν στα μέσα της δεκαετίας του 2000.

Πέρυσι, δικαστής στη Φλόριντα είχε αποσφραγίσει περίπου 150 σελίδες πρακτικών από πολιτειακό σώμα ενόρκων του 2006, ενώ στις 5 Δεκεμβρίου 2025, αποσφραγίστηκαν επίσης πρακτικά ομοσπονδιακού σώματος ενόρκων, ύστερα από αίτημα του υπουργείου.

Η συγκεκριμένη έρευνα είχε λήξει το 2008, όταν ο Έπσταϊν απέφυγε ομοσπονδιακές κατηγορίες μέσω μυστικής συμφωνίας, δηλώνοντας ένοχος σε μια πολιτειακή κατηγορία για πορνεία. Τότε εξέτισε 13 μήνες σε καθεστώς εργασίας εκτός φυλακής.

Με πληροφορίες από Guardian