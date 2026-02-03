Υπόθεση Έπσταϊν: Οι Κλίντον συμφώνησαν να καταθέσουν στο Κογκρέσο

Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον συμφώνησαν να καταθέσουν στο πλαίσιο έρευνας της Βουλής των Αντιπροσώπων για τον Τζέφρι Έπσταϊν, λίγες ημέρες πριν το σώμα αναμενόταν να οδηγηθεί σε ψηφοφορία για να τους κηρύξει σε περιφρόνηση του Κογκρέσου.

Η εξέλιξη ήρθε μετά από μήνες αντιπαράθεσης με τον Ρεπουμπλικανό Τζέιμς Κόμερ, πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής. Ο Κόμερ δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα επιμείνει και οι δύο να προσέλθουν για κατάθεση με όρκο, σε κλειστή διαδικασία, ώστε να ικανοποιηθούν οι κλητεύσεις της επιτροπής.

Εκπρόσωπος των Κλίντον απάντησε δημόσια ότι οι δύο πλευρές διαπραγματεύτηκαν, κατά τον ίδιο, καλή τη πίστει και ότι ο πρώην πρόεδρος και η πρώην υπουργός Εξωτερικών θα εμφανιστούν, υποστηρίζοντας παράλληλα πως επιθυμούν να τεθεί ένα προηγούμενο που θα ισχύει για όλους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Βουλή βρισκόταν σε πορεία προς ενδεχόμενες ψηφοφορίες μέσα στην εβδομάδα για ποινική περιφρόνηση του Κογκρέσου. Αν περνούσαν οι σχετικές προτάσεις και ακολουθούσε καταδίκη, θα μπορούσαν να επιβληθούν βαριά πρόστιμα και ακόμη και ποινή φυλάκισης. Ο Κόμερ δήλωσε ότι οι Κλίντον δεν μπορούν να θέτουν οι ίδιοι τους όρους συμμόρφωσης με νόμιμες κλητεύσεις.

Γιατί οι Κλίντον αρνούνταν να εμφανιστούν ενώπιων του Κογκρέσου

Για μήνες, οι Κλίντον αρνούνταν να εμφανιστούν, χαρακτηρίζοντας τις κλητεύσεις άκυρες και μη εκτελεστές. Σε επιστολές μέσω των δικηγόρων τους υποστήριξαν ότι δεν υπηρετούν έγκυρο νομοθετικό σκοπό και ότι συνιστούν άνευ προηγουμένου παραβίαση της διάκρισης των εξουσιών. Παράλληλα, κατηγόρησαν τον Κόμερ ότι τους στοχοποιεί στο πλαίσιο πολιτικής εκδίκησης που, όπως υποστήριξαν, προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι σε πολιτικούς αντιπάλους.

Η επιτροπή ανέφερε σε επιστολή προς τους δικηγόρους τους ότι οι Κλίντον πρότειναν άλλη διαδικασία. Ο Μπιλ Κλίντον πρότεινε να δώσει καταγεγραμμένη κατάθεση, ενώ η Χίλαρι Κλίντον να καταθέσει ένορκη δήλωση. Η ρεπουμπλικανική πλειοψηφία απέρριψε αυτό το πλαίσιο και προχώρησε τον περασμένο μήνα στη διαδικασία για ποινική περιφρόνηση του Κογκρέσου, επικαλούμενη τη μη συμμόρφωση με τις κλητεύσεις.

Στην ψηφοφορία της επιτροπής, εννέα Δημοκρατικοί τάχθηκαν υπέρ της παραπομπής του Μπιλ Κλίντον, λέγοντας ότι η υπόθεση Επσταϊν απαιτεί πλήρη διαφάνεια. Για τη Χίλαρι Κλίντον, τρεις Δημοκρατικοί στήριξαν την αντίστοιχη κίνηση.

Η υπόθεση Επσταϊν έχει επιστρέψει στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στις ΗΠΑ. Οι Ρεπουμπλικανοί πιέζουν για ευρύτερη διερεύνηση γύρω από τον χρηματιστή, που αυτοκτόνησε το 2019 σε φυλακή της Νέας Υόρκης ενώ αντιμετώπιζε κατηγορίες για sex trafficking. Ο Μπιλ Κλίντον είχε κοινωνικές επαφές με τον Επσταϊν στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές του 2000, χωρίς να έχει κατηγορηθεί για παράνομες πράξεις σε σχέση με αυτή τη γνωριμία.

Την Παρασκευή, το υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε στη δημοσιότητα πάνω από 3 εκατ. αρχεία που σχετίζονται με τον Επσταϊν, ανάμεσά τους περισσότερα από 2.000 βίντεο και 180.000 εικόνες. Στο υλικό περιλαμβάνονται και emails μεταξύ του Ελον Μασκ και του Επσταϊν, τα οποία, σύμφωνα με τον Guardian, δείχνουν πιο στενή σχέση από ό,τι ήταν γνωστό μέχρι σήμερα.

Μετά τη δημοσιοποίηση, στελέχη των Δημοκρατικών μίλησαν για απόπειρα συγκάλυψης και υποστήριξαν ότι η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να κλείσει τον φάκελο. Δημοκρατικοί, αλλά και ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι, λένε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης εξακολουθεί να κρατά εκτός δημοσιότητας εκατομμύρια σελίδες.

Στο παρασκήνιο, οι Κλίντον αμφισβήτησαν εξαρχής τη νομιμότητα των κλητεύσεων που εκδόθηκαν τον Αύγουστο. Οταν όμως ο Τζέιμς Κόμερ προανήγγειλε ότι θα προχωρήσει σε διαδικασίες περιφρόνησης του Κογκρέσου, άρχισαν διαπραγματεύσεις για συμβιβασμό. Οι ίδιοι, πάντως, συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι η επιτροπή εργαλειοποιεί πολιτικά την υπόθεση.

Με πληροφορίες από Guardian