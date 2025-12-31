Υπόθεση Έπσταϊν: Καθυστερεί η πλήρης δημοσιοποίηση των 1,2 εκατ. σελίδων

Υπό εξέταση βρίσκονται οι, περίπου, 1,2 εκατομμύρια σελίδες εγγράφων που σχετίζονται με τον χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν, όπως ανακοίνωσε σχετικά το αμερικάνικο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Λόγω του όγκου των νέων ευρημάτων, αναμένεται να καθυστερήσει σημαντικά η πλήρης δημοσιοποίησή τους, επιβεβαίωσε σχετικά το υπουργέιο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με κυβερνητικό έγγραφο που εξέτασε το πρακτορείο Reuters, για τη διαδικασία απαιτείται η συνδρομή 400 δικηγόρων από τέσσερις διαφορετικές υπηρεσίες του υπουργείου Δικαιοσύνης, με το έργο να αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιανουαρίου.

Τζέφρι Έπσταϊν: Ποιοι εξετάζουν τους φακέλους

Η εξέλιξη αυτή μεταθέτει χρονικά τη δημοσιοποίηση των αρχείων, πέραν της καταληκτικής προθεσμίας της 19ης Δεκεμβρίου, που είχε θέσει το Κογκρέσο στο πλαίσιο νόμου για τη διαφάνεια.

Στην εξέταση των φακέλων συμμετέχουν συλλογικά η Ποινική Υπηρεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης, το Τμήμα Εθνικής Ασφάλειας, το FBI και το γραφείο του ομοσπονδιακού εισαγγελέα στο Μανχάταν. Πρόκειται για αριθμό νομικών σημαντικά μεγαλύτερο από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Η νέα φάση επανεξέτασης θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 23 Ιανουαρίου, με τους δικηγόρους να καλούνται να εξετάζουν περίπου 1.000 έγγραφα ημερησίως, αφιερώνοντας τρεις έως πέντε ώρες την ημέρα. Ως κίνητρα προσφέρονται δυνατότητες τηλεργασίας και άδειας.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι εντόπισε περισσότερο από 1 εκατομμύριο επιπλέον έγγραφα που ενδέχεται να συνδέονται με την υπόθεση Επστάιν.

Πολιτικές αντιδράσεις και νομικό πλαίσιο

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει καλέσει το υπουργείο Δικαιοσύνης να προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των αρχείων που σχετίζονται με τις ποινικές έρευνες εις βάρος του Επστάιν, βάσει του νόμου που εγκρίθηκε πρόσφατα από το Κογκρέσο με ευρεία διακομματική υποστήριξη.

Ο νόμος προβλέπει τη δημοσιοποίηση όλων των σχετικών εγγράφων, με επεξεργασία για την προστασία των θυμάτων. Παράλληλα, οι μέχρι τώρα αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις, με ορισμένους Ρεπουμπλικάνους να εκφράζουν ανησυχία για τις επιπτώσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026.

Ο Λευκός Οίκος και το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Υπενθυμ΄΄ιζεται πως ο Τζέφρι Επστάιν, χρηματιστής και καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα, καταδικάστηκε το 2008 στη Φλόριντα για εξώθηση ανηλίκου σε πορνεία, ενώ το 2019 κατηγορήθηκε ομοσπονδιακά για σωματεμπορία. Βρέθηκε νεκρός το 2019 σε φυλακή της Νέας Υόρκης, με τον θάνατό του να αποδίδεται σε αυτοκτονία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι γνώριζε κοινωνικά τον Επστάιν τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές του 2000, υποστηρίζοντας ότι διέκοψε κάθε σχέση μαζί του προτού αποκαλυφθεί η εγκληματική του δράση.

