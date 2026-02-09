Υπόθεση Έπσταϊν: Η Γκισλέιν Μάξγουελ αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις των βουλευτών

Η Γκισλέιν Μάξγουελ, η συνεργάτιδα του Τζέφρι Έπσταϊν που έχει καταδικαστεί για σεξουαλική εκμετάλλευση και εμπορία ανηλίκων, αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, επικαλούμενη το δικαίωμα σιωπής που προβλέπει η Πέμπτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Η Μάξγουελ κατέθεσε τη Δευτέρα σε κλειστή διαδικασία μέσω τηλεδιάσκεψης, από φυλακή στο Τέξας όπου εκτίει ποινή 20 ετών. Ο συνήγορός της, Ντέιβιντ Όσκαρ Μάρκους, είχε δηλώσει πριν τη διαδικασία ότι η πελάτης του «θα επικαλεστεί την Πέμπτη Τροπολογία», δηλαδή το δικαίωμα να μη δώσει απαντήσεις που θα μπορούσαν να την ενοχοποιήσουν.

Αντί για ερωτήσεις και απαντήσεις, η Μάξγουελ διάβασε μία «προκαθορισμένη δήλωση», όπως ανέφερε ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρο Κάνα.

Ο Κάνα είχε προαναγγείλει ότι ήθελε να τη ρωτήσει για δικόγραφo που είχε καταθέσει πέρυσι, στο οποίο γινόταν λόγος για «τέσσερις κατονομαζόμενους συνεργούς» και ακόμη 25 πρόσωπα που δεν διώχθηκαν στο πλαίσιο της υπόθεσης Έπσταϊν. Έχει επίσης δηλώσει ότι σκόπευε να θέσει ερωτήματα για τη σχέση της Μάξγουελ και του Έπσταϊν με τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και για το αν έχει υπάρξει συζήτηση περί ενδεχόμενης χάρης προς τη Μάξγουελ μέσω της υπεράσπισής της.

Η Μάξγουελ καταδικάστηκε το 2021 για τον ρόλο της στη στρατολόγηση ανήλικων κοριτσιών, ώστε να κακοποιηθούν από τον Έπσταϊν. Ο Έπσταϊν πέθανε στη φυλακή το 2019. Η ίδια επιδιώκει χάρη από τον Τραμπ και έχει κατηγορηθεί ότι έχει πει ψέματα σε ομοσπονδιακούς αξιωματούχους.

Ο Τραμπ αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε εμπλοκή με τα εγκλήματα του Έπσταϊν και λέει ότι έκοψε τις σχέσεις μαζί του πριν από δεκαετίες. Δεν έχει κατηγορηθεί για αδίκημα από θύματα του Έπσταϊν.

Τι είχε πει η Μάξγουελ στον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης

Ο Κάνα σχολίασε ότι η στάση της Μάξγουελ «δεν ταιριάζει» με προηγούμενη συμπεριφορά της, καθώς δεν είχε επικαλεστεί το ίδιο δικαίωμα σε πρόσφατη συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς, όπου συζήτησε ζητήματα που, όπως είπε, είναι σε μεγάλο βαθμό ίδια. Σε πρακτικό του υπουργείου Δικαιοσύνης από εκείνη τη συνάντηση, η Μάξγουελ φέρεται να είπε ότι δεν είδε ανάρμοστη συμπεριφορά από τον Τραμπ ή τον Μπιλ Κλίντον και ότι δεν υπάρχει η φημολογούμενη «λίστα πελατών» του Έπσταϊν.

Η κατάθεσή της είχε αρχικά οριστεί για τον περασμένο Αύγουστο, αλλά μετατέθηκε μετά από αίτημα της υπεράσπισης, εν αναμονή απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου που σχετίζεται με την υπόθεσή της.

Η εξέλιξη έρχεται ενώ το υπουργείο Δικαιοσύνης άρχισε να δίνει στη δημοσιότητα νέο όγκο αρχείων από την έρευνα για τον Έπσταϊν, μετά τον νόμο που ψήφισε το Κογκρέσο πέρυσι. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, μέλη του Κογκρέσου θα μπορούν από τη Δευτέρα να δουν και τα αρχεία χωρίς περικοπές, τα οποία φτάνουν σχεδόν τα τρία εκατομμύρια σελίδες.

Την Κυριακή, ομάδα επιζώντων της υπόθεσης Έπσταϊν έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο ζητώντας μεγαλύτερη διαφάνεια για τις περικοπές και αρχεία που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί. Από την πλευρά του, ο Τοντ Μπλανς έχει απορρίψει καταγγελίες περί συγκάλυψης, λέγοντας ότι δεν υπάρχει «κρυφή δεξαμενή» στοιχείων για πρόσωπα που το υπουργείο Δικαιοσύνης επιλέγει να μην διώξει.

