«Υπόθεση Αζερμπαϊτζάν»: Καταδικάστηκε πρώην Γερμανός βουλευτής για δωροδοκία

Σε ποινή φυλάκισης ενός έτους και δύο μηνών με αναστολή, για δωροδοκία, καταδικάστηκε από το Ανώτατο Περιφερειακό Δικαστήριο του Μονάχου, ο πρώην βουλευτή του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, Axel Fischer σχετικά με την υπόθεση Αζερμπαϊτζάν.

Οι δικαστικές αρχές, με την απόφασή τους για τον Axel Fischer, θεώρησαν ότι έλαβε χρήματα στο πλαίσιο της λεγόμενης «υπόθεσης Αζερμπαϊτζάν».

Το δικαστήριο υιοθέτησε την επιχειρηματολογία της εισαγγελίας του Μονάχου, σύμφωνα με την οποία ο Fischer έλαβε δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά από εκπροσώπους του Αζερμπαϊτζάν, σε βάθος ετών, προκειμένου να προωθεί τα συμφέροντα του Μπακού στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE).

Υπόθεση Αζερμπαϊτζάν: Λόμπι στη Γερμανία για το Μπακού

Η εισαγγελία είχε ζητήσει ποινή φυλάκισης ενός έτους και οκτώ μηνών με αναστολή, ενώ η υπεράσπιση είχε ζητήσει την αθώωσή του. Ο Fischer αρνείται τις κατηγορίες και ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση.

Ο πρώην βουλευτής βρισκόταν σε προσωρινή κράτηση από τις 22 Δεκεμβρίου, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος. Το ένταλμα σύλληψης είχε εκδοθεί επειδή επανειλημμένα δεν εμφανιζόταν στο δικαστήριο, με το δικαστήριο να εκτιμά ότι υπήρχε πρόθεση καθυστέρησης της διαδικασίας ώστε να παραγραφεί συγκεκριμένο αδίκημα. Το αδίκημα αυτό αφορούσε πληρωμή 20.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2016, την οποία το δικαστήριο έκρινε αποδεδειγμένη.

Ο Fischer ήταν μέλος της PACE από το 2010 έως το 2018. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, χρηματικές ροές από το Αζερμπαϊτζάν προς τον ίδιο είχαν ξεκινήσει ήδη από την άνοιξη του 2011. Οι πρώτες πληρωμές, ωστόσο, δεν εξετάστηκαν δικαστικά, καθώς έγιναν πριν τεθεί σε ισχύ αυστηρότερη νομοθεσία κατά της διαφθοράς, τον Σεπτέμβριο του 2014.

Ο Fischer κατείχε επί σειρά ετών ηγετικές θέσεις στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης: ήταν επικεφαλής της γερμανικής αντιπροσωπείας, πρόεδρος της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και μέλος του προεδρείου. Η εισαγγελία τον κατηγορεί ότι ενήργησε «κατόπιν οδηγιών» του Αζερμπαϊτζάν σε αρκετές περιπτώσεις, μεταξύ άλλων σε ψηφοφορία και στη διαβίβαση εμπιστευτικού εγγράφου.

Επιπλέον, φέρεται να είχε προτείνει τη βουλευτή του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, Karin Strenz για τη λεγόμενη επιτροπή παρακολούθησης της PACE, όπου -κατά το κατηγορητήριο- ενήργησε επίσης υπέρ των συμφερόντων του Αζερμπαϊτζάν.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η πολιτικός (η οποία πέθανε τον Μάρτιο του 2021) έλαβε συνολικά τουλάχιστον 115.000 ευρώ από το Αζερμπαϊτζάν σε βάθος ετών. Τα χρήματα φέρεται να διοχετεύονταν μέσω εταιρείας που ανήκε στον πρώην βουλευτή του CSU Eduard Lintner, ο οποίος καταδικάστηκε τον Ιούλιο του 2025 στο Μόναχο σε ποινή φυλάκισης εννέα μηνών με αναστολή. Και ο Lintner έχει ασκήσει έφεση.

Η λεγόμενη «υπόθεση Αζερμπαϊτζάν» αφορά τη δημιουργία δικτύου πολιτικών από διαφορετικά κόμματα και χώρες εντός της PACE, με στόχο, μεταξύ άλλων, την αποτροπή ψηφισμάτων για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερμπαϊτζάν. Ο Axel Fischer είχε ήδη συμπεριληφθεί το 2018 στους «φίλους του Αζερμπαϊτζάν», σε ανεξάρτητη ερευνητική έκθεση που είχε παραγγείλει η ίδια η PACE.

Με πληροφορίες από Frankfurter Allgemeine