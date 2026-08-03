Υπόθεση Αλ Φαγέντ: Τουλάχιστον πέντε επιζώσες αναγνωρίστηκαν ως θύματα σύγχρονης δουλείας

Τουλάχιστον πέντε γυναίκες που κακοποιήθηκαν από τον πρώην ιδιοκτήτη των πολυκαταστημάτων Harrods, Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ, αναγνωρίστηκαν επίσημα από το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών ως θύματα σύγχρονης δουλείας.

Το BBC αποκάλυψε τον Απρίλιο ότι η Ρέιτσελ Λου, η οποία παραιτήθηκε από το δικαίωμά της στην ανωνυμία, ήταν η πρώτη γυναίκα για την οποία είναι γνωστό ότι έλαβε (σ.σ. το υπουργείο) μια τέτοια απόφαση.

Έκτοτε, τουλάχιστον τέσσερις ακόμη γυναίκες έλαβαν θετικές «τελικές αποφάσεις» (conclusive grounds decisions), με τις οποίες αναγνωρίζονται επισήμως ως θύματα σύγχρονης σκλαβιάς, ενώ σύμφωνα με το PA Media αναμένονται και άλλες αντίστοιχες αποφάσεις.

Στις πιο πρόσφατες υποθέσεις περιλαμβάνονται γυναίκες που υπήρξαν θύματα εμπορίας ανθρώπων τόσο μεταξύ διαφορετικών χωρών όσο και εντός του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε μία περίπτωση, η διακίνηση φέρεται να έγινε εξ ολοκλήρου μέσα στα Harrods.

Όταν ένα άτομο λαμβάνει θετική «τελική απόφαση» μέσω του Εθνικού Μηχανισμού Παραπομπής (National Referral Mechanism - NRM), του επίσημου συστήματος του Ηνωμένου Βασιλείου για την αναγνώριση θυμάτων σύγχρονης σκλαβιάς, αναγνωρίζεται επισήμως ως θύμα.

Νομικοί εμπειρογνώμονες είχαν δηλώσει στο BBC ότι τέτοιες αποφάσεις μπορούν να ενισχύσουν την αξιοπιστία των μαρτύρων σε ποινικές διαδικασίες και να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία διερευνά τις υποθέσεις.

Ο Νόμος περί Σύγχρονης Σκλαβιάς, που τέθηκε σε ισχύ το 2015, ορίζει ως εμπορία ανθρώπων την οργάνωση ή τη διευκόλυνση της μετακίνησης ενός ατόμου, είτε εντός μιας χώρας είτε διασυνοριακά, με σκοπό την εκμετάλλευσή του.

Σύμφωνα με το PA Media, μία από τις επιζώσες είχε προσληφθεί στα Harrods για μια θέση εργασίας που αποδείχθηκε προσχηματική, ενώ άλλες δύο εργάζονταν σε νόμιμες θέσεις πριν επιλεγούν για να υποστούν κακοποίηση μέσα στο πολυκατάστημα.

Μία τέταρτη γυναίκα εργαζόταν ως οικιακή βοηθός για την οικογένεια Αλ Φαγέντ, αφού είχε προσληφθεί μέσω του γραφείου εύρεσης προσωπικού Hyde Park Residence.

Μία από τις επιζώσες χαρακτήρισε την απόφαση «πολύ σημαντική».

«Το να βλέπεις γραπτώς ότι ήσουν θύμα σύγχρονης σκλαβιάς και εμπορίας ανθρώπων είναι πραγματικά σοκαριστικό», δήλωσε στο PA Media.

Μιλώντας στο BBC τον Απρίλιο, η Ρέιτσελ Λάου είπε ότι ένιωσε «δικαίωση» και «επιβεβαίωση», καθώς η κυβέρνηση αναγνώρισε επίσημα την υπόθεσή της.

Στην τελική απόφαση, το Βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών κατέληξε ότι είχε υποστεί σεξουαλική εκμετάλλευση στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία επί τρία χρόνια από τον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ και τον αδελφό του, Σαλάχ.

«Ήταν ένα παράξενο συναίσθημα να νιώθω θετικά για την αναγνώριση κάτι που ήταν τόσο βαθιά αρνητικό. Όμως μου προσέφερε δικαίωση και επιβεβαίωση», ανέφερε.

Εκατοντάδες γυναίκες έχουν κατηγορήσει τον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ, ιδιοκτήτη των πολυκαταστημάτων Harrods στο Λονδίνο από το 1985 έως το 2010, για βιασμούς, σεξουαλικές επιθέσεις και εμπορία ανθρώπων. Ο Αλ Φαγέντ πέθανε το 2023, σε ηλικία 94 ετών, χωρίς να έχει βρεθεί ποτέ αντιμέτωπος με ποινικές διώξεις. Αντίστοιχες καταγγελίες έχουν διατυπωθεί και σε βάρος του αδελφού του, Σαλάχ, ο οποίος πέθανε το 2010.

Η έρευνα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, με την κωδική ονομασία Operation Cornpoppy, εξετάζει αν άλλα πρόσωπα διευκόλυναν ή συνέβαλαν στα εγκλήματα του Αλ Φαγέντ.

Με πληροφορίες από BBC