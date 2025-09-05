Υπόθεση αιμομιξίας στην Κύπρο: Πώς αποκαλύφθηκε, τι εντόπισε δάσκαλος

Συγκλονίζει η υπόθεση αιμομιξίας με δύο αδέλφια στην Κύπρο.

Ένα αγόρι 14 ετών και η μία από τις δίδυμες αδελφές του εικονίζονταν σε βίντεο που διακινούσε ο ανήλικος, με τους δυο τους να έχουν ερωτική συνεύρεση μεταξύ τους.

Όλα ξεκίνησαν από έναν δάσκαλο, ο οποίος εντόπισε μαθητή του να έχει πορνογραφικό βίντεο και στη συνέχεια ανακάλυψε πως εικόνιζε τον 14χρονο με μία από τις δίδυμες αδελφές του. Ο δάσκαλος τότε ειδοποίησε τις Αρχές.

Η υπόθεση αιμομιξίας αποκαλύφθηκε τον περασμένο Ιούνιο όταν η διοίκηση Γυμνασίου σε επαρχία της Κύπρου, ειδοποίησε τις Αρχές. Όταν ο μαθητής με το επίμαχο βίντεο ρωτήθηκε για το τι συνέβαινε, τότε αποκάλυψε πως βρήκε το βίντεο σε ομαδική συνομιλία στο Instagram.

«Ο μαθητής έχει στο κινητό του τηλέφωνο κάποια βίντεο τα οποία δείχνουν το συμμαθητή του να κάνει σεξ με μια εκ των μικρότερων αδελφών του, οι οποίες είναι δίδυμες. Στο γραφείο της Διευθύντριας όπου κλήθηκε ανέφερε ότι του είχε αποστείλει έξι βίντεο που τον δείχνουν να προβαίνει σε σεξουαλικές πράξεις με την αδελφή του. Υπέδειξε, δε, κάποια βίντεο που είχε στην κατοχή του, καθώς και συνομιλία όπου ο τελευταίος τον ενημέρωνε πως θα του έστελνε ένα βίντεο που τον έδειχνε να κάνει σεξ με την αδελφή του και ανέφερε ότι του εκμυστηρεύτηκε ότι αυτό γίνεται εδώ και ένα χρόνο» μεταδίδει το Mega, για το τι εντόπισε ο δάσκαλος.

Από την έρευνα προέκυψε πως ο μαθητής είχε 9 βίντεο τα οποία είχε στείλει ο 14χρονος ο οποίος- σύμφωνα με αναφορές- καλούσε και άλλους να μετέχουν. Τα πλάνα είχαν τραβηχτεί από δεύτερο κινητό που κατέγραφε την οθόνη.

Οι αστυνομικές ανακρίσεις οδήγησαν στο σπίτι του παππού των δύο ανηλίκων, στο οποίο πήγαιναν για να συνευρεθούν όταν εργάζονταν οι γονείς τους, ωστόσο σημειώνεται ότι ο παππούς και ο 14χρονος ζήτησαν να ακυρωθεί το ένταλμα έρευνας στο σπίτι του παππού.

Μετά την αποκάλυψη της ιστορίας, στο «Σπίτι του Παιδιού» κλήθηκαν οι γονείς των δύο αδελφών. Ο 14χρονος παρέδωσε ένα κινητό στην Αστυνομία, ενώ έγινε και ιατροδικαστική εξέταση στην ανήλικη. Από την εξέταση αποδείχθηκε πως υπάρχει παλαιά ρήξη του παρθενικού υμένα, σημάδια φλεγμονής και ερυθρότητα στα γεννητικά όργανα.

Η ανήλικη ωστόσο, καταθέτοντας στην Αστυνομία ανέφερε πως δεν κακοποιήθηκε και ήταν συναινετική η σεξουαλική πράξη.