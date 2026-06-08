Υπόθεση 11χρονης στη Γαλλία: Απέκλεισε το σενάριο παραίτησης ο υπουργός Δικαιοσύνης

Έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γαλλία η υπόθεση της 11χρονης, η οποία βρέθηκε νεκρή στις 5 Ιουνίου, έξι ημέρες μετά την εξαφάνισή της από το διαμέρισμά της στο Ζερς, στο νοτιοδυτικό κομμάτι της χώρας.

Η υπόθεση έχει εγείρει, μεταξύ άλλων, σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία του δικαστικού συστήματος στη Γαλλία, καθώς ο βασικός ύποπτος, Ζερόμ Μπαρέλα, είχε στο παρελθόν βρεθεί αντιμέτωπος με πολλές καταγγελίες για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις σε ανήλικους χωρίς να έχει κληθεί να λογοδοτήσει από τις αρχές.

Τη Δευτέρα, ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με τους γενικούς εισαγγελείς της χώρας και στη συνέχεια παραχώρησε συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία απέκλεισε το ενδεχόμενο παραίτησής του.

Affaire Lyhanna : Paris, Bordeaux… Plus de 160 manifestations prévues ce lundi soir devant les tribunaux de France



➡️ https://t.co/sa7T9GRrBb pic.twitter.com/HL7S8KtamE — Le Parisien (@le_Parisien) June 8, 2026

Γαλλία: Τι είπε για την υπόθεση της 11χρονης ο υπουργός Δικαιοσύνης

«Το ερώτημα της παραμονής μου στη θέση θα υπήρχε μόνο αν δεν αναλάμβανα τις ευθύνες μου», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη αποτυχία δεν οφείλεται στις οδηγίες που είχε δώσει το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι λίγες ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, είχε θέσει ως βασικές προτεραιότητες την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και της βίας κατά γυναικών και παιδιών.

Κατά τη διάρκεια της σχετικής ενημέρωσης στη Γαλλία, ο Νταρμανέν ζήτησε από τους γενικούς εισαγγελείς να προχωρήσουν σε επανεξέταση όλων των υποθέσεων που αφορούν σεξουαλικά αδικήματα εις βάρος ανηλίκων.

Πρόκειται για περίπου 70.000 καταγγελίες σε ολόκληρη τη Γαλλία, οι οποίες θα πρέπει να επανελεγχθούν έως τις 14 Ιουλίου, με προτεραιότητα σε όσες αφορούν παιδιά που εξακολουθούν να είναι ανήλικα.

DIRECT | Bonjour et bienvenue sur ce direct dédié à l'affaire Lyhanna, 11 ans, disparue et retrouvée morte. Voici les dernières infos :



• Plusieurs associations appellent à manifester devant les tribunaux

• Darmanin réunit les procureurs généraux https://t.co/eqCjyADxL3 — Le Parisien (@le_Parisien) June 8, 2026

Γαλλία: «Τρομερή αποτυχία του κράτους»

«Θέλω μια γενική κινητοποίηση των εισαγγελικών αρχών», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας, προσθέτοντας ότι μέχρι το τέλος Ιουλίου θα υπάρχει σαφής εικόνα για την πορεία των φακέλων και για τυχόν άλλες υποθέσεις που παρουσιάζουν αντίστοιχα προβλήματα.

Απαντώντας στις αμφιβολίες για το κατά πόσο είναι εφικτό να εξεταστούν 70.000 υποθέσεις μέσα σε λίγες εβδομάδες, υποστήριξε ότι πρόκειται για ήδη ανοιχτές διαδικασίες που χρειάζονται επανέλεγχο και όχι για νέες έρευνες.

Ο υπουργός χαρακτήρισε την υπόθεση της 11χρονης στη Γαλλία «τρομερή αποτυχία της κρατικής λειτουργίας» και ζήτησε να αποδοθούν ευθύνες όπου χρειάζεται.

Παράλληλα, διέταξε διοικητική επιθεώρηση, τα πορίσματα της οποίας αναμένεται να παραδοθούν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες: «Θα πω όλη την αλήθεια στους Γάλλους πολίτες», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει προαποφασίσει κυρώσεις για κανέναν, αλλά θα προτείνει πειθαρχικές ποινές εφόσον αποδειχθούν συγκεκριμένες παραλείψεις.

Ο Νταρμανέν δήλωσε επίσης ότι υποστηρίζει την κατάργηση της παραγραφής για τα εγκλήματα εις βάρος ανηλίκων, αν και παραδέχθηκε ότι στην υπόθεση της Λιάννα μια τέτοια αλλαγή δεν θα είχε αποτρέψει την τραγωδία.

💬 «Le problème, c’est que tout est prioritaire : les violences intrafamiliales, le narcotrafic, la radicalisation...»



Chez les procureurs, les critiques qui ont suivi l'enlèvement de Lyhanna, dont celles du ministre Gérald Darmanin, sont très mal reçues

➡️… pic.twitter.com/O1BtmWcqET — Le Parisien (@le_Parisien) June 7, 2026

Διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία

Η υπόθεση στη Γαλλία έχει προκαλέσει κύμα οργής στην κοινωνία.

Γυναικείες οργανώσεις και συλλογικότητες για την προστασία των παιδιών έχουν καλέσει σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Δικαιοσύνης και περισσότερα από 100 δικαστήρια σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι διοργανωτές καταγγέλλουν «συστημική αποτυχία των θεσμών» και ζητούν την ψήφιση ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας κατά γυναικών και παιδιών.

Την Κυριακή πραγματοποιήθηκε σιωπηλή πορεία στη μνήμη της Λιάννα στην πόλη Φλεράνς, όπου περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να αποτίσουν φόρο τιμής στο 11χρονο κορίτσι και να ζητήσουν απαντήσεις για τις ευθύνες που οδήγησαν στην τραγωδία.

Με πληροφορίες από Le Parisien