Υποσιτισμένη Παλαιστίνια πέθανε σε νοσοκομείο της Ιταλίας λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνσή της από τη Γάζα

Παλαιστίνια που υπέφερε από σοβαρό υποσιτισμό και μεταφέρθηκε από τη Γάζα στην Ιταλία αυτήν την εβδομάδα, πέθανε, όπως ανακοίνωσε το νοσοκομείο στην Πίζα, όπου νοσηλευόταν η 20χρονη.

Η νεαρή, που τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης την αναφέρουν ως Μαράχ Αμπού Ζούχρι, έφτασε στην Πίζα με ανθρωπιστική πτήση της ιταλικής κυβέρνησης την Τετάρτη το βράδυ.

Η Ζούχρι είχε έρθει στην Ιταλία μαζί με τη μητέρα της σε μία από τις τρεις πτήσεις της ιταλικής πολεμικής αεροπορίας που έφτασαν αυτήν την εβδομάδα, μεταφέροντας συνολικά 31 βαριά ασθενείς με σοβαρές ασθένειες, τραυματισμούς ή ακρωτηριασμούς, όπως ανέφερε το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Σύμφωνα με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πίζας, είχε «πολύπλοκο κλινικό προφίλ» και βρισκόταν «σε βαθιά κατάσταση οργανικής εξάντλησης», δήλωσαν οι γιατροί σε ανακοίνωσή τους.

Την Παρασκευή, αφού υποβλήθηκε σε εξετάσεις και ξεκίνησε θεραπεία, υπέστη ξαφνική αναπνευστική κρίση και καρδιακή ανακοπή και πέθανε.

Το νοσοκομείο δεν ανέφερε λεπτομέρειες για την κατάστασή της, αλλά ιταλικά πρακτορεία ειδήσεων με πηγές από το ίδρυμα ανέφεραν ότι υπέφερε από σοβαρό υποσιτισμό.

Περισσότερα από 180 παιδιά και νέοι από τη Γάζα έχουν μεταφερθεί στην Ιταλία από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σίτισης των Ηνωμένων Εθνών, το ένα τρίτο του παλαιστινιακού πληθυσμού στη Γάζα περνά ημέρες χωρίς φαγητό, ενώ μισό εκατομμύριο βρίσκονται στα πρόθυρα της πείνας, ανέφερε τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (OCHA), άλλοι πέντε άνθρωποι πέθαναν την περασμένη εβδομάδα λόγω υποσιτισμού και πείνας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό θανάτων που σχετίζονται με την υποσιτισμό σε 227, συμπεριλαμβανομένων 103 παιδιών, από τον Οκτώβριο του 2023.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε τον περασμένο μήνα: «Δεν υπάρχει πολιτική λιμού στη Γάζα, και δεν υπάρχει πείνα στη Γάζα».

Ωστόσο, ακόμη και ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν ρωτήθηκε αν συμφωνεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, είπε: «Δεν ξέρω … αυτά τα παιδιά φαίνονται πολύ πεινασμένα … αυτό είναι πραγματική πείνα».

Χιλιάδες άρρωστα παιδιά στη Γάζα χρειάζονται επειγόντως ιατρική εκκένωση, σύμφωνα με το OCHA.

Η Όλγα Τσερέβκο, εκπρόσωπος της υπηρεσίας, θυμήθηκε τη στιγμή που αναγνώρισε ένα νεαρό κορίτσι που χρειαζόταν θεραπεία σε νοσοκομείο της Γάζας, το οποίο είχε συναντήσει πριν από ένα χρόνο, ξανά υποσιτισμένο.

«Θυμήθηκα τις μακριές βλεφαρίδες της», είπε η έμπειρη ανθρωπιστική, περιγράφοντας τη επτάχρονη Τζανάχ, που συνάντησε στο Νοσοκομείο Patient Friendly στη Γάζα την Τρίτη.

«Την πρώτη φορά που τη συνάντησα ήταν στο IMC Field Hospital στη νότια Γάζα τον Απρίλιο του 2024. Τότε ήταν σοβαρά υποσιτισμένη και λάμβανε θεραπεία. Σταδιακά βελτιώθηκε και τελικά πήγε στο σπίτι της».

Ωστόσο, η Τζανάχ βρέθηκε ξανά στο νοσοκομείο «διότι ο υποσιτισμός επιδεινώθηκε και η κατάσταση που έχει δεν έχει διαγνωστεί σωστά και δεν μπορεί να διαγνωστεί σωστά».

Το κορίτσι βρισκόταν σε λίστα για ιατρική εκκένωση για θεραπεία εκτός Γάζας. Οι πιο πρόσφατες εκκενώσεις έγιναν την Τετάρτη, όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υποστήριξε τη μεταφορά 32 παιδιών και έξι ενηλίκων στην Ιταλία, το Βέλγιο και την Τουρκία, αλλά περισσότεροι από 14.800 ασθενείς περιμένουν ακόμη.

Η Τσερέβκο τόνισε τη σημασία της συνέχισης των μεταφορών για να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές.

Επισήμανε ότι για παιδιά και ενήλικες με προϋπάρχουσες παθήσεις, η κατάσταση επιδεινώνεται με τον υποσιτισμό.

«Δεν θα ήταν έτσι αν είχαν σωστή διατροφή, διότι αυτές οι παθήσεις υπήρχαν πριν από την κρίση λιμού και δεν είχαν αρρωστήσει τόσο όσο τώρα», είπε.

Το Σάββατο, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται να μετακινήσει Παλαιστίνιους καθώς ξεκινά νέα επιχείρηση για τον έλεγχο της βόρειας Γάζας, σε σχέδιο που έχει προκαλέσει διεθνή ανησυχία.

Με πληροφορίες από Guardian