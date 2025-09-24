Υπόσχεση Τραμπ: «Δεν θα αφήσω τον Νετανιάχου να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποσχέθηκε σε Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες ότι δεν θα επιτρέψει στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να προχωρήσει σε προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με πηγές που ήταν παρούσες στη συνάντηση.

Σύμφωνα με δύο από αυτές τις πηγές, ο Τραμπ εμφανίστηκε κατηγορηματικός, τονίζοντας ότι το Ισραήλ «δεν θα απορροφήσει τη Δυτική Όχθη», η οποία τελεί υπό τον έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής και όχι της Χαμάς.

Παρά τη διαβεβαίωση του Τραμπ, οι πιθανότητες για άμεση εκεχειρία στον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς παραμένουν ελάχιστες. Η ομάδα του παρουσίασε μάλιστα ένα «λευκό έγγραφο» με το σχέδιο της αμερικανικής κυβέρνησης για το τέλος του πολέμου, που περιλάμβανε την υπόσχεση κατά της προσάρτησης αλλά και προτάσεις για τη διακυβέρνηση και την ασφάλεια μετά τον πόλεμο.

Οι Άραβες ηγέτες, απογοητευμένοι από τη στάση του Τραμπ απέναντι στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους και τη συνεχιζόμενη υποστήριξή του στις επιχειρήσεις Νετανιάχου, ξεκαθάρισαν πως τυχόν ισραηλινή προσάρτηση της Δυτικής Όχθης θα οδηγούσε σε κατάρρευση των Συμφωνιών του Αβραάμ.

Οι Συμφωνίες του 2020 αποτέλεσαν το κορυφαίο διπλωματικό επίτευγμα της πρώτης θητείας Τραμπ, σηματοδοτώντας την εξομάλυνση των σχέσεων Ισραήλ – αραβικών χωρών. Ωστόσο, η τωρινή κλιμάκωση και οι πιέσεις από την ακροδεξιά κυβέρνηση Νετανιάχου φέρνουν ξανά το σενάριο της προσάρτησης στο τραπέζι.

Η διεθνής κοινότητα – από Αραβικά έως Ευρωπαϊκά κράτη – προειδοποιεί ότι μια τέτοια κίνηση θα καταστρέψει οριστικά κάθε ελπίδα για λύση δύο κρατών και θα σταματήσει την περαιτέρω ενσωμάτωση του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή.

Ο Νετανιάχου αναμένεται να συναντηθεί με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, την ώρα που η διεθνής ανησυχία κορυφώνεται: θα ασκήσει ο Τραμπ πραγματική πίεση στον Ισραηλινό ηγέτη;

