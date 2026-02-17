Υπό την πίεση ΗΠΑ η Κούβα: Ασφυκτιά η Αβάνα από τα σκουπίδια στους δρόμους - Κίνδυνος για νέες ασθένειες

Η καθημερινή ζωή φαίνεται να έχει σταματήσει στην Κούβα, την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει την πίεση στη χώρα της Καραϊβικής επιταχύνοντας τις προσπάθειες να διακοπεί η προμήθεια πετρελαίου στο νησί.

«Η Κούβα αντιμετωπίζει δύσκολες συνθήκες, καθώς οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν την προοπτική εξάπλωσης νέων ειδών ασθενειών, δεδομένου ότι τα απορριμματοφόρα δεν μπορούν να λειτουργήσουν με πλήρη δυναμικότητα λόγω έλλειψης καυσίμων» σχολιάζει η Deutsche Welle.

Σε μία από τις πιο ορατές επιπτώσεις της επικείμενης ενεργειακής κρίσης, τα σκουπίδια έχουν αρχίσει να συσσωρεύονται στις γωνίες των δρόμων, επειδή τα απορριμματοφόρα δεν μπορούν να λειτουργήσουν.

Μόνο 44 από τα 106 απορριμματοφόρα στην Αβάνα λειτουργούσαν αυτόν τον μήνα, ανέφερε τη Δευτέρα το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Cubadebate, οδηγώντας σε επιβράδυνση της συλλογής σκουπιδιών.

Μύγες αιωρούνταν πάνω από σάπια τρόφιμα και διάφορα απορρίμματα από χαρτόκουτα, πλαστικά δοχεία και κουρέλια στοιβαγμένα. Μερικοί κάτοικοι έψαχναν στα σκουπίδια για να βρουν αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά, ενώ οι οδηγοί προσπαθούν να αποφύγουν τα σκουπίδια στους δρόμους.

«Είναι παντού στην πόλη», δήλωσε ο Χοσέ Ραμόν Κρουζ, κάτοικος της περιοχής. «Έχουν περάσει περισσότερες από 10 ημέρες από τότε που ήρθε ένα απορριμματοφόρο».

Κουβανοί σχολιάζουν το ζήτημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνοντας τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Γιατί η Κούβα αντιμετωπίζει έλλειψη καυσίμων;

Η Κούβα, η οποία φιλοξενεί περίπου 11 εκατομμύρια ανθρώπους, αντιμετωπίζει οξεία έλλειψη καυσίμων από τις αρχές Ιανουαρίου, αφού η Βενεζουέλα- ο κορυφαίος προμηθευτής καυσίμων του νησιού μέχρι πέρυσι- σταμάτησε να κάνει αποστολές.

Το Μεξικό, επίσης, δήλωσε ότι σταματά τις αποστολές καυσίμων προς την Κούβα, αφού η Ουάσινγκτον απείλησε τους προμηθευτές με υψηλότερους εμπορικούς δασμούς.

Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει εμπάργκο στην Κούβα από το 1960, το οποίο χαλάρωσε για λίγο υπό την κυβέρνηση Ομπάμα. Ο Τραμπ επανέφερε την απαγόρευση από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του.

Η κουβανική κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης, νέα μέτρα για την προστασία βασικών υπηρεσιών.

Η Κούβα «πρέπει να κάνει μια συμφωνία» με τις ΗΠΑ, λέει ο Τραμπ

«Η Κούβα είναι αυτή τη στιγμή, ένα αποτυχημένο έθνος», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One τη Δευτέρα, καλώντας την Αβάνα να κάνει μια συμφωνία με τις ΗΠΑ.

«Μιλάμε με την Κούβα αυτή τη στιγμή, και ο Μάρκο Ρούμπιο μιλάει με την Κούβα αυτή τη στιγμή, και θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν μια συμφωνία, επειδή πρόκειται πραγματικά για μια ανθρωπιστική απειλή», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ απέφυγε να μιλήσει για μια επίθεση παρόμοια με αυτή στη Βενεζουέλα, αλλά είπε ότι αν σκεφτεί αυτό το μέτρο, «δεν θα ήταν μια πολύ δύσκολη επιχείρηση, όπως θα μπορούσατε να φανταστείτε. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό θα είναι απαραίτητο».

Η κουβανική κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα κατέστησε υποχρεωτική για τους οδηγούς τη χρήση μιας εφαρμογής για να κλείνουν ραντεβού ανεφοδιασμού, ώστε να αποφεύγουν τις ουρές έξω από τα βενζινάδικα.

Ακόμα και τότε, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν μια μηνιαία αναμονή για καύσιμα.

Στα πρατήρια, οι τιμές της βενζίνης ήταν κατά μέσο όρο περίπου 1,3 δολάρια ανά λίτρο. Αυτό θα μπορούσε να φτάσει τα 6 δολάρια ανά λίτρο στη μαύρη αγορά.

Σημειώνεται πως «οι κυβερνητικοί υπάλληλοι στην Κούβα κερδίζουν λιγότερα από 20 δολάρια τον μήνα, όταν τα κέρδη τους σε κουβανικά πέσος μετατρέπονται σε δολάρια ΗΠΑ χρησιμοποιώντας τις τιμές της αγοράς» καταλήγει η Deutsche Welle.

Με πληροφορίες από DW