Υπό ποιους όρους η Ρωσία θα αποδεχόταν μία ειρηνευτική συμφωνία με Ουκρανία

O Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, σε νέα συνέντευξή του αναφέρθηκε στους όρους υπό τους οποίους ο Βλαντίμιρ Πούτιν, θα αποδεχόταν μία ειρηνευτική συμφωνία με Ουκρανία.

Την ώρα που διεθνείς αναλυτές βλέπουν πως η Ρωσία καθυστερεί κάθε σχέδιο, για συνάντηση Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε διορία δύο εβδομάδων στον Ρώσο πρόεδρο, προκειμένου να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του, ελπίζοντας να τερματιστεί ο πόλεμος.

Έχει ήδη γίνει γνωστό, πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν ζητά η Ουκρανία να παραδώσει την ανατολική περιφέρεια Ντονμπάς, να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες για ένταξη στο ΝΑΤΟ, να παραμείνει ουδέτερη αλλά και να κρατήσει δυτικά στρατεύματα εκτός της χώρας.

Την ίδια ώρα κατά τη διάρκεια νέας συνέντευξης του στο NBC News, ο Σεργκέι Λαβρόφ εικάζει πως μια ομάδα χωρών, περιλαμβανομένων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, θα μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας.

Αναλυτικότερα, ανέφερε πως ο Ρώσος πρόεδρος και ο Ντόναλντ Τραμπ, συζήτησαν το θέμα εγγυήσεων ασφαλείας, και πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε εγείρει το θέμα στις άκαρπες συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης το 2022. Σε εκείνες τις συνομιλίες, η Ρωσία και η Ουκρανία συζήτησαν για μόνιμη ουδετερότητα της Ουκρανίας, με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας από τα πέντε μόνιμα μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ: τη Βρετανία, την Κίνα, τη Γαλλία, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και άλλες χώρες.

Παράλληλα, συμπλήρωσε πως η ομάδα αυτή, θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει τη Γερμανία, την Τουρκία αλλά και άλλες χώρες.

«Οι χώρες αυτές θα παρείχαν εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας, η οποία πρέπει να είναι ουδέτερη, δεν πρέπει να ανήκει σε οποιονδήποτε στρατιωτικό συνασπισμό και θα πρέπει να μην έχει πυρηνικά», ξεκαθάρισε.

Τέλος, κατέστησε επίσης, σαφές πως η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τη Ρωσία, ότι η Μόσχα θέλει την προστασία των Ρωσόφωνων στην Ουκρανία και πως θα πρέπει να γίνει μια εδαφική συζήτηση με την Ουκρανία.

