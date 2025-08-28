Υπερτουρισμός στη Νάπολη: Οι ντόπιοι εκδιώκονται για να κάνουν χώρο στους τουρίστες

Η Νάπολη αλλάζει πρόσωπο λόγω του υπερτουρισμού: οι παραδοσιακές γειτονιές αδειάζουν, τα κτήρια μετατρέπονται σε τουριστικά καταλύματα και οι ντόπιοι εκδιώκονται από τα σπίτια τους.

Η Via dei Tribunali, ένας από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της πόλης, φιλοξενεί πλέον ουρές τουριστών που τρίβουν τη μύτη του αγάλματος του Pulcinella, ενός πρόσφατου κατασκευάσματος του 2010 που παρουσιάζεται ως αρχαία παράδοση, χωρίς κανείς ντόπιος να συμμετέχει πραγματικά.

Ο υπερτουρισμός έχει προκαλέσει έκρηξη βραχυχρόνιων μισθώσεων, που αντικαθιστούν τα σπίτια των κατοίκων. Στην περιοχή Rione Sanità, ένα ολόκληρο κτίριο μετατράπηκε από οικογενειακές κατοικίες σε B&B και τουριστικά καταλύματα, εκτοπίζοντας τους μακροχρόνιους ενοίκους.

Οι ντόπιοι καταγγέλλουν ότι η οικονομική αξία του τουρισμού πηγαίνει κυρίως σε πλουσιότερους από τη Ρώμη ή το Μιλάνο, ενώ οι φτωχότερες γειτονιές χάνουν την αυθεντικότητά τους. Οι παραδοσιακές εκκλησίες μετατρέπονται σε αξιοθέατα, οι δημόσιοι χώροι και οι τουαλέτες εξαφανίζονται, και οι δρόμοι γεμίζουν με επιχειρήσεις catering και τουριστικά καταστήματα, ενώ οι ντόπιοι δυσκολεύονται να ζήσουν στο ιστορικό κέντρο.

Σύμφωνα με κοινωνιολόγους και ακτιβιστές, χωρίς κρατικό σχέδιο και εθνική νομοθεσία, η κατάσταση θα χειροτερεύει, και η Νάπολη κινδυνεύει να γίνει μια πόλη-φάντασμα για τους κατοίκους της, παραμένοντας ζωντανή μόνο για τους τουρίστες.

Με πληροφορίες από Politico