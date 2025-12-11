«Υπεργρίπη»: Το βρετανικό ΕΣΥ προειδοποιεί για το «χειρότερο δυνατό σενάριο»

Το βρετανικό ΕΣΥ, NHS, προειδοποίησε σήμερα για το «χειρότερο δυνατό σενάριο» για τον μήνα του Δεκεμβρίου σε ό,τι αφορά την «υπεργρίπη», τον «υποκλάδο Κ», το μεταλλαγμένο στέλεχος της γρίπης Α (H3N2).

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μπει στο επίκεντρο του νέου στελέχους, με τον μέσο όρο των ασθενών -με γρίπη- στα νοσοκομεία την περασμένη εβδομάδα να φτάνει τους 2.660 ημερησίως, η υψηλότερη καταγραφή για την εποχή και αύξηση 55% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Υγειονομικοί παράγοντες τονίζουν ότι τα πραγματικά νούμερα είναι ήδη αρκετά υψηλότερα από αυτά που καλύπτει η συγκεκριμένη βάση δεδομένων, ενώ κανένα σημάδι κορύφωσης δεν διαφαίνεται ακόμη.

«Υπεργρίπη»: Τι ισχύει για την Ελλάδα σύμφωνα με τον Μαγιορκίνη

Παράλληλα, τα περιστατικά νοροϊού στα νοσοκομεία αυξήθηκαν κατά 35%, με το NHS να προειδοποιεί ότι οι χειμερινές ιώσεις «κατακλύζουν τα νοσοκομεία» πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι συνήθως.

Την ίδια ώρα, το προσωπικό βρίσκεται υπό τεράστια πίεση, με τα επείγοντα περιστατικά και τις εισαγωγές να αυξάνονται καθημερινά.

Ο Καθηγητής στο Τμήμα Υγιεινής και Επιδημιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, μίλησε στο Action24 για το νέο στέλεχος της γρίπης, ωστόσο εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς τη λήψη περισσότερων μέτρων.

«Δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε. Πραγματικά, πρόκειται για ένα στέλεχος της γρίπης, το οποίο εδώ και έναν μήνα δείχνει ότι θα κάνει μία έντονη εποχιακή γρίπη για φέτος. Να πω πρώτο το σημαντικό, ότι δεν θα επιστρέψουμε σε μέτρα που είχαν ληφθεί επί COVID, οπότε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Έχει μεγάλη κυκλοφορία στο Ηνωμένο Βασίλειο, με αποτέλεσμα να έχουμε τρεις φορές πάνω τις εισαγωγές σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Αυτός δεν είναι ένας αριθμός, που τον καθιστά ανησυχητικό για τη λήψη μέτρων από την κεντρική κυβέρνηση, ωστόσο στη Μεγάλη Βρετανία, σε κάποιες περιπτώσεις όπως σε σχολείο, παρατηρήθηκε ότι έλειψαν αρκετά παιδιά, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να κλείσει προσωρινά.

Ωστόσο, αυτήν την περίοδο, όποιος ανήκει σε ευπαθή ομάδα, καλό θα ήταν να φοράει μάσκα υψηλής προστασίας. Η διαφορά με την Ευρώπη συγκριτικά με εμάς, είναι του ενός μήνα. Το εμβόλιο, από τις πρώτες αναλύσεις, φαίνεται πως πιάνει το στέλεχος της γρίπης».

Με πληροφορίες από Sky News