Μήνυμα ενότητας από τον Πάπα Λέοντα και τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο – Υπεγράφη η Κοινή Δήλωση στο Φανάρι

Την Κοινή Δήλωση που είχαν συμφωνήσει να εκδώσουν υπέγραψαν σήμερα στο Φανάρι ο πάπας Λέων ΙΔ’ και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, αμέσως μετά τη Δοξολογία στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου, παρουσία του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεοδώρου, αρχιερέων των δύο Εκκλησιών και εκπροσώπων των διπλωματικών αποστολών.

Ο Πάπας έφθασε νωρίτερα το μεσημέρι στο Πατριαρχείο, συνοδευόμενος από τα μέλη της ακολουθίας του. Στην είσοδο του ναού τον υποδέχθηκε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και οι δύο Προκαθήμενοι εισήλθαν μαζί στον Άγιο Γεώργιο. Εκεί συμμετείχαν στη Δοξολογία, κατά την οποία παρέστησαν ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος, ιεράρχες της Κωνσταντινούπολης και της Ρώμης, καθώς και μέλη του διπλωματικού σώματος.

Η κοινή τελετουργική παρουσία στο Φανάρι ακολούθησε το προσκύνημα της Παρασκευής στη Νίκαια, όπου οι δύο ηγέτες τίμησαν την επέτειο των 1.700 ετών από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο.

Οι τοποθετήσεις των δύο Προκαθημένων

Στην προσφώνησή του, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος υπογράμμισε τη σημασία της επίσκεψης, επισημαίνοντας ότι το πρώτο ταξίδι του πάπα Λέοντος εκτός Ιταλίας συνδέεται με δύο τόπους θεμελιώδους σημασίας για την ιστορία της Εκκλησίας: τη Νίκαια και το Φανάρι. Αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία που είχε αναπτυχθεί με τον προκάτοχο του πάπα, Φραγκίσκο, και τόνισε ότι το μήνυμα ενότητας παραμένει, όπως είπε, «πιο αναγκαίο από ποτέ».

Ο Πάπας, απευθυνόμενος στον Πατριάρχη ως «αγαπητό εν Χριστώ αδελφό», μίλησε για τη συγκίνηση που ένιωσε εισερχόμενος στον ναό, ανακαλώντας τις προηγούμενες συναντήσεις μεταξύ Ρώμης και Κωνσταντινουπόλεως. Στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι οι δύο Εκκλησίες τίμησαν από κοινού την επέτειο της Α’ Συνόδου και υπογράμμισε ότι παραμένει προτεραιότητα η συνέχιση της κοινής πορείας προς την ενότητα.

Φωτ: EPA

Μετά το πέρας της Δοξολογίας, οι δύο Προκαθήμενοι μετέβησαν στην Αίθουσα του Θρόνου, όπου υπέγραψαν την Κοινή Δήλωση. Ακολούθησε η παρουσίαση των ιεραρχών και των μελών της παπικής συνοδείας, πριν ο Πάπας και ο Πατριάρχης αποσυρθούν για κατ’ ιδίαν συνάντηση στο γραφείο του Πατριάρχη.

Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας στο Φανάρι ολοκληρώνεται το απόγευμα με τον Μέγα Εσπερινό, στον οποίο θα προεξάρχει ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος.