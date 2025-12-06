ΥΠΑΜ Ιταλίας: «Ο Τραμπ κατέστησε σαφές ότι η Ευρώπη του χρειάζεται λίγο ή και καθόλου»

«Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέστησε σαφές ότι η Ευρώπη του χρειάζεται λίγο ή και καθόλου», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο .

Με ανάρτησή του στο «Χ», ο Κροσέτο αναφέρθηκε στην πολιτική του Αμερικανού προέδρου απέναντι στην Ευρώπη, γράφοντας:

«Η πορεία της αμερικανικής πολιτικής ήταν σαφής ήδη πριν από την ανάληψη της εξουσίας από τον Τραμπ. Αυτό που έκανε ο ίδιος, είναι να επιταχύνει μια διαδρομή δίχως επιστροφή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν έναν όλο και σκληρότερο ανταγωνισμό με την Κίνα και κάθε πράξη, κάθε απόφασή τους πρέπει να ερμηνεύεται στα πλαίσια αυτού του σκηνικού. Ο Τραμπ κατέστησε σαφές, απλώς, ότι στον ανταγωνισμό αυτό η ΕΕ του χρειάζεται λίγο ή και καθόλου».

«Κάθε πράξη, κάθε απόφαση θα συνδέεται με έναν και μόνον στόχο: την ενίσχυση των Ηνωμένων Πολιτειών στον ανταγωνισμό με την Κίνα», κατέληξε ο Κροσέτο.

Τραμπ για Ευρώπη: «Βρίσκεται σε τροχιά πολιτισμικής εξάλειψης»

Η κυβέρνηση Τραμπ παρουσιάζει την Ευρώπη ως ήπειρο που βρίσκεται σε «τροχιά πολιτισμικής εξάλειψης» μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες, αποδίδοντας την υποτιθέμενη παρακμή στη μετανάστευση και στη βαθύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Τα συμπεράσματα περιλαμβάνονται στη νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, ένα έγγραφο 33 σελίδων που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη και αποτυπώνει με καθαρό τρόπο το δόγμα «America First».

Το κείμενο εμφανίζεται ως «οδικός χάρτης» για να διατηρήσουν οι ΗΠΑ την ισχύ και το διεθνές τους κύρος, αλλά ταυτόχρονα διατυπώνει ευθεία πολιτική στήριξη σε εθνικιστικά, ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης. Σύμφωνα με τη Στρατηγική, η ήπειρος βρίσκεται σε οικονομική κάμψη, ωστόσο «το πραγματικό πρόβλημα» εντοπίζεται σε «δραστηριότητες της ΕΕ που περιορίζουν την πολιτική ελευθερία και την εθνική κυριαρχία», σε μεταναστευτικές πολιτικές που «μετασχηματίζουν την ευρωπαϊκή ταυτότητα» και σε «μηχανισμούς λογοκρισίας και καταστολής της πολιτικής αντιπολίτευσης».

Αναπαραγωγή της ρητορικής περί «αλλαγής πληθυσμού»

Σε αρκετά σημεία, το έγγραφο υιοθετεί την επιχειρηματολογία της θεωρίας «μεγάλης αντικατάστασης», υποστηρίζοντας ότι ορισμένες χώρες «κινδυνεύουν να γίνουν κατά πλειονότητα μη ευρωπαϊκές» και ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει «τον υπαρκτό κίνδυνο πολιτισμικής εξάλειψης». Προσθέτει ότι, αν διατηρηθούν οι σημερινές τάσεις, «η ήπειρος θα είναι αγνώριστη σε λιγότερο από 20 χρόνια».

Με αυτό το σκεπτικό, το κείμενο θέτει ως αμερικανική προτεραιότητα την «καλλιέργεια αντίστασης» σε κράτη-μέλη της ΕΕ απέναντι στη «σημερινή πορεία» της Ευρώπης, σε συνδυασμό με την ενθάρρυνση της ανάληψης μεγαλύτερου μεριδίου ευθύνης για την ευρωπαϊκή άμυνα και την περαιτέρω πρόσβαση των αμερικανικών εταιρειών στις ευρωπαϊκές αγορές.