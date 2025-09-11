Υεμένη: Τουλάχιστον 35 νεκροί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με τους Χούτι

Τουλάχιστον 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τετάρτη σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από τους Χούτι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της οργάνωσης, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε στρατιωτικούς στόχους στην πρωτεύουσα Σανάα και στην επαρχία αλ-Τζαουφ, συμπεριλαμβανομένων στρατοπέδων, δεξαμενών καυσίμων και του «τμήματος δημοσίων σχέσεων των Χούτι», το οποίο, όπως είπε, είναι υπεύθυνο για τη διάδοση προπαγανδιστικών μηνυμάτων και τις ομιλίες του ηγέτη Αμπντέλ Μαλίκ αλ-Χούτι και του εκπροσώπου Γιάχια Σαρέα. Οι εγκαταστάσεις αυτές, κατά τον ισραηλινό στρατό, χρησιμοποιούνταν για τον σχεδιασμό επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ.

Οι Χούτι, από την πλευρά τους, κατήγγειλαν ότι οι επιδρομές έπληξαν αποκλειστικά μη στρατιωτικούς στόχους, προκαλώντας θύματα ανάμεσα σε δημοσιογράφους και περαστικούς. Σύμφωνα με την οργάνωση, χτυπήθηκαν τα γραφεία των εφημερίδων 26 September και Yemen, καθώς και άλλες εγκαταστάσεις, όπως ιατρικός σταθμός και κτίρια στην κεντρική συνοικία αλ-Ταχρίρ.

Στις πρώτες ώρες της Πέμπτης, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη. Οι Χούτι δεν επιβεβαίωσαν την εκτόξευση, όμως ένας από τους ηγέτες τους είχε ήδη υποσχεθεί «απάντηση με όλη μας τη δύναμη» στις ισραηλινές επιθέσεις.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας σε εκδήλωση στη Μπατ Γιαμ, τόνισε: «Όποιος μας χτυπά, όποιος μας επιτίθεται – θα τον βρούμε. Εξοντώσαμε τα περισσότερα μέλη της τρομοκρατικής κυβέρνησης των Χούτι. Σε απάντηση, έβαλαν εναντίον του αεροδρομίου Ραμόν. Αυτό δεν μας πτόησε. Χτυπήσαμε ξανά σήμερα τις τρομοκρατικές τους εγκαταστάσεις και θα συνεχίσουμε».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας των Χούτι, δρ Ανίς αλ-Ασμπάχι, 28 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 113 τραυματίστηκαν στη Σανάα, ενώ άλλοι 7 σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν στην αλ-Τζαουφ. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι ο απολογισμός πιθανότατα θα αυξηθεί, καθώς διασώστες εξακολουθούσαν να ψάχνουν αγνοουμένους κάτω από τα ερείπια.

Απειλές για αντίποινα από τους Χούτι

Ο επικεφαλής του Ανώτατου Πολιτικού Συμβουλίου των Χούτι, Μάχντι αλ-Μασάτ, δήλωσε ότι «η σιωνιστική επίθεση κατά της χώρας μας απέτυχε» και προειδοποίησε ότι η απάντηση είναι αναπόφευκτη. «Όλοι οι Ισραηλινοί πρέπει να παραμείνουν σε συναγερμό, γιατί η εκδίκηση είναι βέβαιη», είπε.

Οι Χούτι ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της βορειοδυτικής Υεμένης εδώ και δέκα χρόνια, αφού εκδίωξαν την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, προκαλώντας έναν παρατεταμένο εμφύλιο πόλεμο.

Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, τον Οκτώβριο του 2023, έχουν εξαπολύσει εκατοντάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ, καθώς και επιθέσεις σε διεθνή πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, υποστηρίζοντας ότι ενεργούν «σε αλληλεγγύη με τους Παλαιστίνιους».

Η πλειονότητα των επιθέσεων έχει αναχαιτιστεί, ωστόσο ορισμένες είχαν αποτέλεσμα. Την περασμένη Κυριακή, ένα drone έπληξε αεροδρόμιο στο νότιο Ισραήλ, τραυματίζοντας έναν άνθρωπο.

Το Ισραήλ έχει απαντήσει με αλλεπάλληλους γύρους αεροπορικών επιδρομών εναντίον θέσεων των Χούτι, ενώ και οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν πραγματοποιήσει δικές τους επιθέσεις σε περιοχές της Υεμένης που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ανταρτών, σε αντίποινα για τα πλήγματα εναντίον εμπορικών πλοίων.

Με πληροφορίες από BBC