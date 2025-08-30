Υεμένη: Οι Χούτι ορκίζονται εκδίκηση για τον θάνατο του «πρωθυπουργού» - «Φύγετε πριν να είναι αργά»

Με εκδίκηση απειλούν σήμερα οι Χούτι της Υεμένης, μετά τον θάνατο ανώτατων πολιτικών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του «πρωθυπουργού» τους, από ισραηλινές επιδρομές.

«Ορκιζόμαστε στον Θεό, στον αγαπητό λαό της Υεμένης και στις οικογένειες των μαρτύρων και των τραυματιών ότι θα πάρουμε εκδίκηση», δήλωσε ο Μεχντί αλ Μαχάτ, επικεφαλής του Ανώτατου Πολιτικού Συμβουλίου, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο Telegram.

Κάλεσε επίσης, «όλες τις (ξένες) εταιρείες που βρίσκονται υπό την κατοχική οντότητα (σ.σ. Ισραήλ) να φύγουν πριν να είναι πολύ αργά».

Νωρίτερα σήμερα, οι Χούτι επιβεβαίωσαν τον θάνατο του «πρωθυπουργού» τους και πολλών υπουργών της κυβέρνησής τους σε επιδρομές που εξαπέλυσε το Ισραήλ την Πέμπτη στην πρωτεύουσα Σαναά.

Οι Χούτι ανέφεραν επιθέσεις στη Σαναά την Πέμπτη, χωρίς να διευκρινίζουν τους στόχους των επιθέσεων.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε «στρατιωτικό στόχο» στην πρωτεύουσα της Υεμένης.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι τα μαχητικά του αεροσκάφη έπληξαν ένα συγκρότημα στην περιοχή της Σαναά όπου είχαν συγκεντρωθεί ανώτερα στελέχη των Χούτι, περιγράφοντας την επίθεση ως «πολύπλοκη επιχείρηση» που κατέστη δυνατή χάρη στη συλλογή πληροφοριών και την αεροπορική υπεροχή.

Την Πέμπτη, ισραηλινές πηγές ανέφεραν, ότι οι στόχοι ήταν διάφορες τοποθεσίες όπου είχε συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός ανώτερων αξιωματούχων των Χούτι, προκειμένου να παρακολουθήσουν μια τηλεοπτική ομιλία.

Από τον Οκτώβριο του 2023, με την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα εναντίον της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης Χαμάς, οι προσκείμενοι στο Ιράν, Χούτι, έχουν επιτεθεί εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, κάτι που οι ίδιοι περιγράφουν ως πράξεις αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους.