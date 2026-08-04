Υεμένη: Οι Χούθι ισχυρίζονται ότι έπληξαν στόχο στο αεροδρόμιο της Νατζράν στη Σαουδική Αραβία

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, ανακοίνωσαν την Τρίτη μέσω ανάρτησης τους στην πλατφόρμα Telegram ότι έπληξαν στόχο στο αεροδρόμιο της Νατζράν, στη Σαουδική Αραβία.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση του ισχυρισμού από τις σαουδαραβικές αρχές.

Οι Χούθι ανέφεραν ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισαν ως παραβιάσεις του εναέριου χώρου των επαρχιών Σαάντα και Χάτζα, στη βορειοδυτική Υεμένη, από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) της Σαουδικής Αραβίας.

Οι αντάρτες έχουν επιβάλει από τον περασμένο μήνα ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, ως αντίδραση σε αυτό που περιγράφουν ως σαουδαραβική «πολιορκία» της Υεμένης, ισχυρισμό που το Ριάντ έχει διαψεύσει.

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