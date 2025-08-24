Υεμένη: Το Ισραήλ βομβάρδισε την πρωτεύουσα Σαναά - Δύο νεκροί

Πλήγματα στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, εξαπέλυσε σήμερα το Ισραήλ, μία εβδομάδα έπειτα από παρόμοιες αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή, όπως ανακοίνωσαν οι αντάρτες και επιβεβαίωσε ο ισραηλινός στρατός.

Σύμφωνα με κατοίκους που μίλησαν στο πρακτορείο Ρόιτερς, τα ισραηλινά πλήγματα έθεσαν στο στόχαστρο περιοχή κοντά στο προεδρικό συγκρότημα και βάσεις πυραύλων.

Το τηλεοπτικό κανάλι των ανταρτών, το Al Massirah, μετέδωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι σημειώθηκαν πολλά πλήγματα «σε ένα πρατήριο καυσίμων της πετρελαϊκής εταιρείας στην οδό Αλ Σιτίν» και σε έναν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα νότια της Σαναά, που είχε βομβαρδιστεί και την περασμένη εβδομάδα.

Ο πρώτος απολογισμός κάνει λόγο για «δύο νεκρούς και 35 τραυματίες» από την επίθεση στο πρατήριο.

Μια πηγή προσκείμενη στους Χούτι είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι στόχος ήταν «το κτίριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας του δήμου, στο κέντρο της Σαναά».

Ο ισραηλινός στρατός στην ανακοίνωσή του λέει ότι «έπληξε στρατιωτικές υποδομές του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούτι στην περιοχή της Σαναά» και αναφέρει ποιες ήταν αυτές: «μια στρατιωτική υποδομή στο προεδρικό μέγαρο, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ασάρ και του Χεζιάζ και ένας χώρος αποθήκευσης καυσίμων, που όλοι χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς».

Το υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία που εικονίζει τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατζ και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου στρατού Χέρζι Χαλέβι να παρακολουθούν τη στρατιωτική επιχείρηση στην Υεμένη.

Οι Χούτι, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας, όπως δηλώνουν, εξαπολύουν συχνά επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του ισραηλινού εδάφους. Οι περισσότεροι από τους πυραύλους αναχαιτίζονται.

Το βράδυ της Παρασκευής οι Χούτι εξαπέλυσαν έναν πύραυλο στο Ισραήλ, που απέχει περίπου 1.800 χιλιόμετρα από την Υεμένη. Οι ισραηλινές αρχές ανέφεραν ότι ο πύραυλος αυτός πιθανότατα διαλύθηκε στον αέρα. Εκτός από τα πλήγματα στο Ισραήλ, οι Χούτι ξανάρχισαν τον Ιούλιο και τις επιθέσεις σε πλοία που λένε ότι έχουν «δεσμούς» με το Ισραήλ.

Την περασμένη εβδομάδα ο Ίσραελ Κατζ προειδοποίησε ότι οι Χούτι «θα πληρώσουν ακριβά για κάθε απόπειρα εναντίον του Ισραήλ», λέγοντας ότι οι Ισραηλινοί «επιβάλλουν αεροπορικό και ναυτικό αποκλεισμό που τους κάνει πολύ κακό». Είχε απειλήσει και τον Ιούνιο με «ναυτικό και αεροπορικό αποκλεισμό», χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποια εμφανής ενέργεια στη συνέχεια.

Με πληροφορίες από Associated Press και ΑΠΕ-ΜΠΕ