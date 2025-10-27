Ξυλουργός που εργάστηκε στην αποκατάσταση της Παναγίας των Παρισίων παντρεύτηκε μέσα στον ιστορικό ναό

Συμμετείχε στο «έργο του αιώνα» -την αποκατάσταση της Παναγίας των Παρισίων- και ανταμείφθηκε με ένα προνόμιο που σπάνια έχει δοθεί σε απλό πολίτη: την άδεια να παντρευτεί μέσα στον ιστορικό καθεδρικό ναό, εκεί όπου επί αιώνες ενώθηκαν βασιλείς και αυτοκράτορες.

Ο Μαρτέν Λορέντς, ξυλουργός στο επάγγελμα, συνέβαλε στην αναστήλωση της ξύλινης σκεπής του γοτθικού κοσμήματος του Ίλ ντε λα Σιτέ, η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες τον Απρίλιο του 2019. Για τον άνθρωπο που χάρισε νέα ζωή στο μνημείο, ο γάμος του μέσα στην Παναγία των Παρισίων αποτέλεσε τη δική του αξέχαστη στιγμή.

Η τελετή, που εγκρίθηκε προσωπικά από τον αρχιεπίσκοπο του Παρισιού, Μονσινιόρ Λοράν Ουλρίχ, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Οκτωβρίου. Περίπου 500 προσκεκλημένοι, κυρίως τεχνίτες και εργάτες που εργάστηκαν μαζί του στην αποκατάσταση του ναού, ήταν εκεί για να γιορτάσουν τον γάμο της Ζαντ και του Μαρτέν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της France Télévisions, που μετέδωσαν και άλλα γαλλικά μέσα.

Πολύ πριν από αυτόν τον συμβολικό γάμο, και πριν από την προγραμματισμένη επαναλειτουργία του ναού τον Δεκέμβριο του 2024, ο Λορέντς είχε αναλάβει να λαξεύει με χειρουργική ακρίβεια τις ξύλινες δοκούς, ακολουθώντας τεχνικές ηλικίας οκτώ αιώνων. Ήταν ένας από τους περίπου 2.000 εργάτες που, σε διάστημα πέντεμισι ετών, συνέβαλαν στην «αναγέννηση» της Παναγίας των Παρισίων.

«Είναι η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου»

Συνάδελφοί του βρέθηκαν στον γάμο, συγκινημένοι, σχηματίζοντας μια αψίδα τιμής με τα τσεκούρια τους καθώς το ζευγάρι έβγαινε από τον ναό. «Είναι απίστευτο που τελικά το καταφέραμε και ξαναβρεθήκαμε όλοι εδώ. Είμαι υπερβολικά χαρούμενος», είπε ένας από αυτούς.

«Να τελειώνεις έτσι, είναι κάτι μοναδικό. Και το να παντρεύεσαι μέσα στον δικό μας καθεδρικό, είναι σαν να είμαστε στο σπίτι μας», πρόσθεσε ένας άλλος. Ο ίδιος ο Μαρτέν Λορέντς, βαθιά συγκινημένος, δήλωσε μετά το τέλος της τελετής: «Θέλω να μοιραστώ την αγάπη μου, την αγάπη μας, με όλο τον κόσμο, με όλους όσοι την έχουν ανάγκη. Είναι η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου… Δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο».

