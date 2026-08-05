«Ξυλοκόπησαν δημοσιογράφο, εκφοβίζουν Παλαιστίνιους»: Εντείνονται οι επιδρομές του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη

Οι επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη εντείνονται.

Γίνεται πλέον πολύ επικίνδυνο για τους δημοσιογράφους να βρίσκονται μέσα στον προσφυγικό καταυλισμό της Καλαντίγια. Ένας δημοσιογράφος που κάλυπτε την ισραηλινή επιχείρηση το πρωί της Τετάρτης ξυλοκοπήθηκε από στρατιώτες του ισραηλινού στρατού που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, περιγράφει η Nida Ibrahim, ανταποκρίτρια του Al Jazeera.

Η επιδρομή αυτή ξεκίνησε περίπου στις 11 μ.μ. εχθές το βράδυ και, έκτοτε, οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να αναπτύσσουν ολοένα και περισσότερες στρατιωτικές δυνάμεις στον προσφυγικό καταυλισμό.

«Πραγματοποιούν συλλήψεις και εκφοβίζουν τον κόσμο, κάτι που, όπως θα σας έλεγαν πολλοί, αποτελεί τον τελικό στόχο αυτών των επιδρομών», αναφέρει.

Ισραήλ: Οι επιδρομές του στρατού στη Δυτική Όχθη

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς, δήλωσε ότι έδωσε εντολή στον στρατό να εξαπολύσει ακόμη μία επιχείρηση σε έναν τέταρτο προσφυγικό καταυλισμό, πέρα από τους τρεις καταυλισμούς στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, οι οποίοι έχουν ήδη δεχθεί επιδρομές και έχουν περικυκλωθεί από ισραηλινές δυνάμεις, οι οποίες έχουν εκτοπίσει βίαια τους Παλαιστινίους κατοίκους.

Το όνομα του τέταρτου καταυλισμού δεν ανακοινώθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένοι αξιωματικοί του ισραηλινού στρατού εξέφρασαν επιφυλάξεις, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν επαρκείς δυνάμεις για να αναπτύξουν και να διατηρήσουν παρουσία σε περισσότερους καταυλισμούς. Αυτό που φαίνεται να συμβαίνει, ωστόσο, είναι ότι οι Παλαιστίνιοι ζουν υπό τον φόβο πως ο δικός τους καταυλισμός μπορεί να είναι ο επόμενος στόχος, όπως επισημαίνει η ανταποκρίτρια.

Η ισραηλινή πλευρά υποστηρίζει ότι οι επιδρομές αποσκοπούν στην ενίσχυση της ασφάλειας και στην αντιμετώπιση Παλαιστινίων που ενδέχεται να σχεδιάζουν επιθέσεις. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις αυτές φαίνεται να εντάσσονται στη συνολικότερη κλιμάκωση των ισραηλινών επιχειρήσεων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, «με στόχο να διατηρείται ο παλαιστινιακός πληθυσμός σε καθεστώς φόβου και να εξωθείται στην εγκατάλειψη της γης του», εκτιμά η δημοσιογράφος.

Με πληροφορίες από Al Jazeera