Ξέσπασμα νοροϊού σε κρουαζιερόπλοιο στις ΗΠΑ - Τουλάχιστον 120 κρούσματα

Περισσότεροι από 100 επιβάτες και περίπου 23 μέλη του πληρώματος κρουαζιερόπλοιου της Princess Cruises ασθένησαν από ύποπτη λοίμωξη νοροϊού, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ, CDC. Πρόκειται για το τρίτο ξέσπασμα που καταγράφεται φέτος σε πλοίο της ίδιας εταιρείας.

Το κρουαζιερόπλοιο Ruby Princess απέπλευσε στις 12 Ιουνίου από το Σαν Φρανσίσκο με προορισμούς την Αλάσκα και τον Καναδά και προγραμματισμένη επιστροφή στις 2 Ιουλίου. Περισσότερες από δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του ταξιδιού, οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές ενημερώθηκαν για το ξέσπασμα, καθώς τα περιστατικά ξεπέρασαν το όριο του 3% των επιβατών.

Στο πλοίο επέβαιναν 3.032 επιβάτες και 1.144 μέλη πληρώματος, σύμφωνα με τα CDC. Την Πέμπτη, το Ruby Princess βρισκόταν δεμένο στο Σαν Φρανσίσκο, όπου γινόταν απολύμανση.

Πώς μεταδίδεται ο νοροϊός

Ο νοροϊός είναι ιδιαίτερα μεταδοτικός και μπορεί να προκαλέσει διάρροια και εμετούς. Μεταδίδεται όταν μικροσκοπικά σωματίδια κοπράνων ή εμετού φτάσουν στο στόμα, καθώς και μέσω επαφής των χεριών με μολυσμένες επιφάνειες και αντικείμενα.

Εκπρόσωπος της Princess Cruises δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με το τι μπορεί να προκάλεσε το ξέσπασμα.

Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν τακτικό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό, ιδιαίτερα μετά τη χρήση της τουαλέτας και πριν από το φαγητό, ώστε να περιορίζεται η μετάδοση μικροβίων.

Τα κρουαζιερόπλοια, όπου οι επιβάτες ζουν για μέρες σε κοντινή επαφή, μπορούν να ευνοήσουν τη μετάδοση λοιμώξεων. Φέτος έχουν καταγραφεί έξι ακόμη ξεσπάσματα νοροϊού σε κρουαζιερόπλοια.

Στο Ruby Princess, οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος που ασθένησαν έχουν απομονωθεί, ενώ συνεχίζεται η απολύμανση του πλοίου.

Με πληροφορίες από Guardian