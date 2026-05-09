Ξέσπασμα νοροϊού σε κρουαζιερόπλοιο στην Καραϊβική - Τουλάχιστον 100 κρούσματα

Περισσότερα από 100 άτομα νόσησαν από ξέσπασμα νοροϊού στο κρουαζιερόπλοιο Caribbean Princess, στην Καραιβική.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 102 επιβάτες και 13 μέλη πληρώματος με συμπτώματα νοροϊού, όπως διάρροια και εμετοί.

Το ξέσπασμα δηλώθηκε στις αρχές της κρουαζιέρας, το διάστημα 28 Απριλίου έως 11 Μαΐου, ενώ το πλοίο ταξιδεύει αυτή την περίοδο στον βορειοδυτικό Ατλαντικό με προορισμό το Πουέρτο Πλάτα στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Συνολικά, στο πλοίο βρίσκονται 3.116 επιβάτες και 1.131 μέλη πληρώματος.





Ξέσπασμα νοροϊού σε κρουαζιερόπλοιο στην Καραϊβική: Μέτρα περιορισμού και καθαρισμού

Μετά την εμφάνιση των κρουσμάτων, το πλήρωμα προχώρησε σε εντατικοποίηση των μέτρων καθαρισμού και απολύμανσης, ενώ τέθηκαν σε απομόνωση τα άτομα που νόσησαν.

Παράλληλα, συλλέχθηκαν δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο, όπως ανακοίνωσε το CDC.

Η εταιρεία Princess Cruises ανέφερε ότι πρόκειται για «περιορισμένο αριθμό περιστατικών ήπιας γαστρεντερικής νόσου», υπογραμμίζοντας ότι έγιναν άμεσα ενισχυμένες απολυμάνσεις σε όλους τους χώρους του πλοίου.

Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στο Πορτ Κανάβεραλ της Φλόριντα στις 11 Μαΐου, όπου θα πραγματοποιηθεί εκτεταμένος καθαρισμός πριν την επόμενη αναχώρηση. Σύμφωνα με το CDC, πρόκειται για το τέταρτο περιστατικό γαστρεντερικής νόσου σε κρουαζιερόπλοιο μέσα στο 2026.

Οι αρχές τονίζουν ότι ο νοροϊός είναι ιδιαίτερα μεταδοτικός, ειδικά σε κλειστούς χώρους όπως τα κρουαζιερόπλοια, χωρίς ωστόσο να σχετίζεται με άλλα πρόσφατα περιστατικά λοιμώξεων που έχουν καταγραφεί σε διαφορετικά πλοία.

Με πληροφορίες από ABC news