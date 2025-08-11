«Ξέρουμε πού καταλήγει...παγκόσμιος πόλεμος»: Οι U2 παίρνουν θέση για την κατάσταση στη Γάζα

Οι Ιρλανδοί U2 πήραν δημόσια θέση για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, με τον Bono να δηλώνει ότι οι ενέργειες του Μπενιαμίν Νετανιάχου «μοιάζουν πλέον με αχαρτογράφητα νερά».

Σε ανάρτηση στο Instagram που δημοσιεύθηκε χθες, τα τέσσερα μέλη του ροκ συγκροτήματος – Bono, The Edge, Adam Clayton και Larry Mullen Jr. – έγραψαν προσωπικές τοποθετήσεις για τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα.

Μετά την καταδίκη των «διαβολικών» ενεργειών της Χαμάς, ο Bono στράφηκε προς την ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία, όπως είπε, «σήμερα αξίζει την κατηγορηματική και απερίφραστη καταδίκη μας».

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη βαρβαρότητα που [ο Νετανιάχου] και η ακροδεξιά του κυβέρνηση έχουν επιβάλει στον παλαιστινιακό λαό… στη Γάζα… στη Δυτική Όχθη. Και όχι μόνο μετά τις 7 Οκτωβρίου, αλλά και πολύ πριν… αν και το επίπεδο ανηθικότητας και ανομίας που βλέπουμε τώρα μοιάζει με αχαρτογράφητη περιοχή».

Συνέχισε: «Και τώρα ο Νετανιάχου ανακοινώνει στρατιωτική κατάληψη της Πόλης της Γάζας… κάτι που οι περισσότεροι ενημερωμένοι αναλυτές κατανοούν ως ευφημισμό για τον εποικισμό της Γάζας». Εδώ αναφέρεται στην ανακοίνωση της ισραηλινής κυβέρνησης το Σάββατο 9 Αυγούστου, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε μια χερσαία επιχείρηση που θα στοχεύει στην πλήρη κατάληψη της Πόλης της Γάζας.

Η ανάρτηση του συγκροτήματος:

«Ξέρουμε ότι ακολουθεί η υπόλοιπη Λωρίδα της Γάζας… και η Δυτική Όχθη», πρόσθεσε ο Bono. «Σε ποιον αιώνα βρισκόμαστε; Δεν έχει τελειώσει ο κόσμος με αυτήν τη μακρινή, μακρινή δεξιά σκέψη; Ξέρουμε πού καταλήγει… παγκόσμιος πόλεμος… χιλιασμός».

Συνέχισε: «Ως κάποιος που πίστευε από παλιά στο δικαίωμα του Ισραήλ να υπάρχει και υποστήριζε μια λύση δύο κρατών, θέλω να ξεκαθαρίσω σε όποιον ενδιαφέρεται να ακούσει την καταδίκη του συγκροτήματός μας για τις ανήθικες ενέργειες του Νετανιάχου και να ενωθώ με όλους όσοι έχουν ζητήσει παύση των εχθροπραξιών και από τις δύο πλευρές».

Ο μπασίστας των U2, Adam Clayton, έγραψε ότι «η διατήρηση της ζωής των αμάχων είναι επιλογή σε αυτόν τον πόλεμο», ενώ ο ντράμερ Larry Mullen Jr. δήλωσε: «Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς πώς οποιαδήποτε πολιτισμένη κοινωνία μπορεί να πιστεύει ότι η λιμοκτονία παιδιών θα προωθήσει κάποιον σκοπό και θα δικαιολογηθεί ως αποδεκτή απάντηση σε μια άλλη φρίκη». Πρόσθεσε ότι «η λιμοκτονία αθώων αμάχων ως όπλο πολέμου είναι απάνθρωπη και εγκληματική».