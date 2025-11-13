«Ξέρω πόσο βρόμικος είναι, μπορώ να τον ρίξω»: Τι έγραφε ο Έπσταϊν για τον Τραμπ το 2018

Νέα αποσπάσματα από περισσότερες από 20.000 σελίδες αρχείων της περιουσίας του Τζέφρι Έπσταϊν φέρνουν στο φως μια ακόμη αναφορά για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανταλλαγή μηνυμάτων του Δεκεμβρίου 2018, ο καταδικασμένος χρηματιστής φέρεται να δηλώνει ότι «είμαι ο μόνος που μπορεί να τον ρίξει», απαντώντας σε συνομιλητή που προέβλεπε ότι οι πιέσεις προς τον τότε πρόεδρο «θα ξεθυμάνουν».

Τα μηνύματα δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα από το BBC, ωστόσο περιλαμβάνονται στο υλικό που έδωσαν στη δημοσιότητα Αμερικανοί νομοθέτες.

Στο επίμαχο νήμα του 2018, ένα άγνωστο πρόσωπο γράφει στον Έπσταϊν: «Θα περάσει. Προσπαθούν απλώς να γκρεμίσουν τον Τραμπ με κάθε τρόπο». Ο Έπσταϊν απαντά: «Ναι, ευχαριστώ. Είναι τρελό, γιατί εγώ είμαι αυτός που μπορεί να τον ρίξει».

Σε άλλο σημείο της ίδιας συνομιλίας, ο Έπσταϊν αναφέρεται στον Τραμπ λέγοντας: «Ξέρω πόσο βρόμικος είναι ο Ντόναλντ». Τα συμφραζόμενα της συζήτησης και το τι ακριβώς θεωρούσαν ότι «θα ξεθυμάνει» δεν αποσαφηνίζονται στα έγγραφα.

20.000 έγγραφα, δύο rival δημοσιεύσεις και πολιτικός πόλεμος

Οι τρεις αρχικές ανταλλαγές email δόθηκαν πρώτα από τους Δημοκρατικούς της Επιτροπής Εποπτείας. Σε μία από αυτές, ο Έπσταϊν έγραφε στη Γκισλέιν Μάξγουελ το 2011 ότι «ο σκύλος που δεν γαβγίζει είναι ο Τραμπ», αναφέροντας πως ο Τραμπ είχε περάσει «ώρες στο σπίτι του» μαζί με ένα θύμα.

Λίγες ώρες αργότερα, οι Ρεπουμπλικανοί της ίδιας Επιτροπής απάντησαν δημοσιεύοντας ολόκληρο πακέτο άνω των 20.000 σελίδων, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια των Δημοκρατικών «επιλεκτική» και «παραπλανητική».

Ο Λευκός Οίκος μίλησε για «κατασκευή ψεύτικου αφηγήματος» και ο Τραμπ κατηγόρησε τους αντιπάλους του ότι χρησιμοποιούν «την απάτη Έπσταϊν για να κρύψουν τις αποτυχίες τους».

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων συνέπεσε με την ορκωμοσία της Δημοκρατικής Αντελίτα Γκριχάλβα, η οποία αμέσως μετά πρόσθεσε την υπογραφή της στο αίτημα των Δημοκρατικών για να αναγκαστεί η Βουλή να ψηφίσει την πλήρη δημοσιοποίηση όλων των αρχείων του υπουργείου Δικαιοσύνης για την υπόθεση Έπσταϊν.

Ανοίγει ο δρόμος για τη δημοσιοποίηση όλων των εγγράφων Έπσταιν

Με την υπογραφή της Γκριχάλβα, το όριο των 218 βουλευτών που απαιτούνται για να προχωρήσει η διαδικασία καλύφθηκε. Η ψηφοφορία αναμένεται στις αρχές Δεκεμβρίου.

Ο Τραμπ, βλέποντας ότι μέρος των Ρεπουμπλικανών ενδέχεται να στηρίξει την πλήρη δημοσιοποίηση, προειδοποίησε το κόμμα του «να μην πέσει στην παγίδα» των Δημοκρατικών.

Τα αρχεία περιλαμβάνουν και εκτενή αλληλογραφία του Έπσταϊν με τον συγγραφέα Μάικλ Γουόλφ, ο οποίος έχει γράψει βιβλία για την προεδρία Τραμπ. Σε μήνυμα του 2015, ο Γουόλφ ενημερώνει τον Έπσταϊν ότι το CNN σκόπευε να ρωτήσει τον τότε υποψήφιο Τραμπ για τη σχέση τους. Ο Έπσταϊν απαντά ρωτώντας: «Αν μπορούσαμε να του προτείνουμε τι να πει, ποια θα ήταν η σωστή απάντηση;». Ο Γουόλφ δήλωσε χθες ότι «προσπαθεί εδώ και χρόνια» να μιλήσει δημόσια για το θέμα.

Οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής υποσχέθηκαν ότι δεν θα αποκαλύψουν ονόματα θυμάτων. Ανέφεραν ότι στο υλικό που κυκλοφόρησε πλήρως από τους Ρεπουμπλικανούς υπήρχαν μη-επεξεργασμένα στοιχεία, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις.

Ο Λευκός Οίκος, πάντως, υποστήριξε ότι το «ανώνυμο θύμα» είναι η Virginia Giuffre, η οποία «έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι ο Τραμπ δεν εμπλέκεται σε κανένα αδίκημα».

Με πληροφορίες από BBC