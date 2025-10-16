Ξεκίνησε η τηλεφωνική επικοινωνία του Πούτιν με τον Τραμπ πριν τη συνάντηση με Ζελένσκι

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα της Πέμπτης (16/10) η τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, μία ημέρα πριν τη συνάντηση του πρώτου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social: «Μιλάω με τον πρόεδρο Πούτιν τώρα!».

Όπως ειπώθηκε, αύριο ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον Λευκό Οίκο, όπου θα συζητηθεί η εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ντόναλντ Τραμπ: Γιατί είναι κρίσιμη η επικοινωνία με τον Πούτιν

«Μιλάω τώρα με τον Πρόεδρο Πούτιν. Η συζήτηση είναι σε εξέλιξη, είναι μακρά, και θα σας ενημερώσω για το περιεχόμενό της, όπως και ο Πρόεδρος Πούτιν, όταν ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!» έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το BBC γράφει πως δεν γνωρίζει ακόμη αν ήταν ο Τραμπ ή ο Πούτιν που ξεκίνησε τη σημερινή συζήτηση, αλλά δεδομένου ότι έρχεται την παραμονή της επίσκεψης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο, είναι σαφώς μια σημαντική στιγμή.

Η Μόσχα έχει στείλει αντικρουόμενα μηνύματα τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με τις διαδικασίες συνομιλιών με τις ΗΠΑ, η οποία ξεκίνησε με μια άμεση συνάντηση στην Αλάσκα μεταξύ των Ρώσων και Αμερικανών ηγετών στις αρχές Αυγούστου και στη συνέχεια φάνηκε να ξεφουσκώνει.

Από τη σκοπιά της Ρωσίας, ο Τραμπ είναι ο μόνος ηγέτης στη Δύση που είναι διατεθειμένος να αντιμετωπίσει τις «βασικές αιτίες» του πολέμου στην Ουκρανία. Ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ πιστεύει ότι οι δυτικοί σύμμαχοι έχουν από τότε προσπαθήσει να «παρασύρουν τον Ντόναλντ Τραμπ» πείθοντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη.

Ωστόσο, οι περισσότεροι δυτικοί παρατηρητές συμφωνούν ότι ο Πούτιν δεν άργησε να χάσει την εμπιστοσύνη του στη διαδικασία της Αλάσκας. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Πούτιν είχε καταφύγει σε μισόκαρδες προτάσεις, όπως «αν ο Ζελένσκι είναι έτοιμος [να συναντηθεί], ας έρθει στη Μόσχα». Μια πρόταση που δεν έχει καμία ελπίδα να γίνει αποδεκτή από έναν Ουκρανό ηγέτη, η χώρα του οποίου βρίσκεται υπό πλήρη εισβολή.

Είναι απίθανο να έχουν αλλάξει οι μαξιμαλιστικές απαιτήσεις του Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά η Ρωσία ανησυχεί σαφώς ότι ο Τραμπ εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο να παραδώσει στους Ουκρανούς πυραύλους Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς που θα μπορούσαν να φτάσουν στη Μόσχα, γράφει στην άμεση ανάλυσή του το BBC.

Με πληροφορίες από BBC